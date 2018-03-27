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"Удали свой фейсбук". Что скрывается за кампанией против интернет-гиганта

08:0027.03.2018
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© AP Photo / Jeff Chiu, FileГраффити на офисе компании Facebook в КалифорнииГраффити на офисе компании Facebook в Калифорнии
© AP Photo / Jeff Chiu, File

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Скандал вокруг таргетинговой компании Cambridge Analytica вышел на первые полосы западных газет и даже несколько оттеснил загадочное отравление в Солсбери. В разных странах проводятся официальные расследования на уровне парламентов. Разворачивается кампания против интернет-гиганта под хештегом "Удали свой фейсбук". И это уже вызвало серьезные потрясения на рынке. Конечно же, снова все кинулись искать "русский след".

Если спокойно проанализировать, из чего раздувают скандал, выясняется, что бурю породили давно известные факты. Правда, некоторые разоблачения коснулись правительственных структур западных государств. И это стараются прикрыть шумихой.

Таргетинг: "страшное преступление", которым занимаются все

Компанию Cambridge Analytica (СА) многие называют британской и "трамповской". Что не совсем верно. Официально она зарегистрирована в США, причем сравнительно недавно, в 2013 году. Хотя ее материнской компанией выступает довольно известная и влиятельная политконсалтинговая компания SCL Group, действительно британская.

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© AFP 2018
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SCL Group с 1990-х прямо влияет на исход выборов и даже военных конфликтов во многих странах на разных континентах. По мере вовлечения в различные американские избирательные кампании SCL столкнулась с трудностями, связанными в первую очередь с многочисленными ограничениями на хранение персональных баз данных в Евросоюзе. Создав дочернюю структуру в США, SCL занялась операциями с персональными данными пользователей различных соцсетей.

Применялся уникальный алгоритм, разработанный кембриджским профессором Александром Коганом на основе психографики — метода классификации личности потенциального клиента по основным психотипам. Основываясь на данных соцсетей (в первую очередь фейсбука), СА формировала психологический портрет каждого пользователя, выявляя его интересы, слабости, страхи. И генерировала под него особые месседжи в поддержку своего клиента.

© REUTERS / Hannah McKayОфис компании Cambridge Analytica в центре Лондона, Великобритания
© REUTERS / Hannah McKay
Офис компании Cambridge Analytica в центре Лондона, Великобритания

Надо заметить, что СА никогда не скрывала своих методов, даже наоборот — порой чересчур активно пиарила их. Тем удивительнее шум, который подняли "внезапно прозревшие" западные СМИ. Они вдруг возмутились тем, что "компания, связанная с Трампом", якобы нелегально и без ведома пользователей соцсетей собирала о них сведения.

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Основой скандала послужило расследование британского телеканала Channel 4 News. Под видом потенциальных клиентов из Шри-Ланки журналисты втерлись в доверие к руководителям СА, и те более чем откровенно рассказали о своей работе.

Действительно, они наговорили много интересного. Особенно бурную реакцию вызвали признания Криса Уайли, бывшего IT-специалиста компании, безуспешно судящегося с СА. В частности, он заявил: "Мне достаточно охватить 50-70 тысяч человек, чтобы очень быстро сформировать реально большую базу данных. Мы за несколько месяцев получили более 50 миллионов записей в фейсбуке".

В принципе, это обычная, рутинная работа любого маркетингового агентства, связанного с таргетингом.

Западные СМИ, обрушившись на СА, делают вид, что раньше не знали о таких методах. Уверен: каждый обращал внимание на то, что, введя в гугле, скажем, слово "утюг", затем месяцами получаешь рекламу утюгов всех сортов и видов. СА использовала излюбленный способ маркетологов — опросы. Заполняя безобидную онлайн-анкету на тему "Кем вы были в XIX веке?" или "Узнай, кто из твоих друзей в фейсбуке любит тебя", вы, ничего не подозревая, открываете доступ к вашим персональным данным в соцсетях. И что, кто-то на Западе этого не знал?

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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Да и сама СА неоднократно публично презентовала именно эти методы таргетинга. Причем специалистам хорошо известно, что легче, дешевле и эффективнее влиять на определенные сегменты аудитории именно через фейсбук. Маркетологи всех мастей обсуждали это на различных платформах.

Мало того, и сам фейсбук никогда не скрывал: он потому и привлекателен для рекламодателей, что позволяет без лишних затрат выходить на конкретные группы людей, заинтересованных в тех или иных товарах или услугах. Разве не этим занималась СА?
Но шумиха вокруг СА — с политическим подтекстом. На фирму набросились исключительно за то, что она какое-то время работала на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Многие заявляют, что именно СА сделала его президентом, "нечестными методами" перетянув на сторону республиканца колеблющийся электорат нескольких ключевых штатов. Кстати, руководители СА с самого начала приписывали эту заслугу себе, вызывая скепсис у коллег.

© AP Photo / Noah BergerСтенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
© AP Photo / Noah Berger
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния

Что дозволено Обаме, не дозволено Трампу

На самом деле первым подобные методы в политической кампании в широком масштабе применил Барак Обама в 2008-м и особенно в 2012 году.

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© AFP 2018 / Niklas Halle'n
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Именно его цифровая команда активно задействовала микротаргетинг и скупку баз данных пользователей соцсетей, а также различных бизнес-структур. Никто этого не скрывал, и мейнстримовым медиа это очень нравилось. Тем самым медиа, которые теперь громче всех кричат "Держи вора!"

В Сети есть подробная статья о таргетинге у демократов. Там вполне четко, открыто, без истерик описывается, как таргетинговая компания DSPolitical скупала и собирала базы данных избирателей США.

WikiLeaks на днях указал на презентацию, проведенную летом 2015 года. Кэрол Дэвидсен, директор отдела цифровой аналитики в кампании Обамы, откровенно и с гордостью рассказывала о том, как штаб демократов собрал чуть ли не полную базу данных всех соцсетей Америки, хвастая, что "у республиканцев такой системы нет".

В WikiLeaks обратили внимание на то, что эти базы данных, по словам Дэвидсен, хранятся у демократов до сих пор, а это прямо запрещено американским законом. В оправдание она заявила, что не в курсе, используются эти базы партией или нет.

Методы цифровой кампании Обамы стали фетишем для политконсультантов всего мира. Их активно изучали и применяли в кампаниях разных стран, за "цифровыми" специалистами демократов буквально охотились. Так, на парламентских выборах 2015 года в Великобритании практически в каждом штабе основных партий были участники цифровых кампаний Обамы.

Шум вокруг использования персональных данных в политических целях оттеснил на задний план действительно скандальную историю, вскрывшуюся в ходе расследования ситуации с Cambridge Analytica. Речь о грязных методах, которыми пользуются западные политтехнологи, работающие по всему миру на американские и британские спецслужбы. Похоже, СА просто подставили, чтобы отвести удар от материнской компании SCL Group. Иначе возникли бы законные вопросы о том, чьими услугами пользуются Вашингтон и Лондон для психологических операций за рубежом (в том числе на Украине), для разжигания межнациональных конфликтов в других странах, для сбора секретной информации. Неудивительно, что в деле СА тоже сразу бросились искать извечный "русский след".

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