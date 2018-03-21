Посольство России в Лондоне высмеяло Times из-за статьи о Facebook

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Посольство России в Великобритании обратило внимание на статью газеты The Times о ситуации вокруг передачей данных пользователей Facebook компании Cambridge Analytica.

Wait a minute, @thetimes! You have been telling all along that it was Russia meddling in elections, and now turns out it’s Britain. How come, Chief Willoughby? pic.twitter.com/aAXlPiHZSt — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 21 марта 2018 г.

​"Times, погодите минутку! Вы все время говорили, что в выборы вмешивалась Россия, а теперь выяснилось, что это была Великобритания. Как же так, шериф Уиллоуби?" — поинтересовались дипломаты.

Билл Уиллоуби — полицейский, персонаж фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". Именно его главная героиня картины обвиняет в бездействии при расследовании убийства ее дочери.

Россию неоднократно обвиняли в попытке повлиять на выборы президента США и другие избирательные процессы в разных странах. Ряд зарубежных политиков отмечали, что русские хакеры являются агентами Кремля. Тем не менее до сих пор не было обнародовано никаких конкретных фактов, которые бы указывали на российское вмешательство. Москва подобные обвинения в свой адрес называет абсолютно голословными.

Некоторое время назад СМИ выяснили, что британская организация Cambridge Analytica, сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Эти сведения компании передал ученый Александр Коган, который разработал приложение для мессенджера thisisyourdigitallife.