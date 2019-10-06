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РИА Новости

Упущенная Нобелевка. Самые недооцененные советские ученые

08:00 06.10.2019 (обновлено: 10:34 06.10.2019)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, DepositphotosНобелевская премия
Нобелевская премия
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Каждый год накануне нобелевской недели Шведская королевская академия наук открывает архивы 50-летней давности. Так становятся известны имена ученых, выдвигавшихся на главную научную премию мира, но не получивших ее. Корреспондент РИА Новости просмотрела списки номинантов и выяснила, что в 40-60-х годах прошлого века 34 советских исследователя выдвигали на "нобелевку" 179 раз, некоторых — по два десятка лет подряд. Лауреатами стали восемь человек, в том числе химик Николай Семенов (1956), физики Лев Ландау (1962) и Петр Капица (1977).

Отец русской электрохимии

В 1961 году в Брюсселе на конференции Международного электрохимического общества выступал известный британский химик Томас Хор. Он рассказал, что в студенческие годы интересовался практически всеми областями электрохимии и, к своему удивлению, везде встречал фамилию Фрумкин. Поэтому он решил, что это самая распространенная русская фамилия. Только через несколько лет ему стало понятно, что все ссылки относились к одному человеку — выдающемуся советскому электрохимику.
Первую крупную работу Александр Фрумкин опубликовал в 1919 году в возрасте 24 лет и сразу же приобрел большую известность в мире электрохимии. Именно он дал объяснение поверхностных явлений на электродах в растворе и их связи со скоростью химической реакции. Фрумкин заложил новый раздел теоретической электрохимии — кинетику электродных процессов.
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Британский химик рассказал, за что присудят Нобелевскую премию
Согласно архивам Нобелевского фонда, Александр Фрумкин номинировался на Нобелевскую премию 11 раз с 1946 по 1966 год. Среди прочих его кандидатуру предлагали нобелевский лауреат Николай Семенов и выдающийся американский химик Исаак Кольтгоф. Вероятно, Фрумкина выдвигали и позднее, но пока обнародована информация только до 1966 года.
Ученый умер в 1976 году, так и не получив Нобелевскую премию. Его имя носит Институт физической химии и электрохимии Российской академии наук (ИФХЭ РАН). С 2000 года Международное общество электрохимии совместно с МГУ и ИФХЭ РАН вручают наиболее авторитетным химикам мемориальную медаль Фрумкина.
© РИА Новости / Давид ШоломовичАкадемик Александр Наумович Фрумкин
Академик Александр Наумович Фрумкин
© РИА Новости / Давид Шоломович
Академик Александр Наумович Фрумкин

Потерянная премия

Свободные радикалы — частицы, содержащие один или несколько неспаренных электронов на внешней электронной оболочке, — проще всего обнаружить с помощью метода электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Он же позволяет получить полную информацию об их строении и степени делокализации неспаренного электрона.
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Нобелевский комитет изменит систему отбора кандидатов в следующем году
Открытие ЭПР считается одним из ключевых в науке ХХ века. Без него немыслимы многие современные разработки в области физики магнитных явлений, физики твердого тела и неорганической химии. На ЭПР основан, например, квантовый парамагнитный усилитель, обеспечивающий дальнюю космическую связь. Однако автор открытия, советский физик Евгений Завойский, Нобелевской премии не удостоился, хотя с 1958 по 1966 год его кандидатуру предлагали 22 раза, причем сразу по двум дисциплинам — физике и химии.
Несколько лет назад лауреат Нобелевской премии по физике 2003 года академик Виталий Гинзбург в интервью газете "Известия" отметил, что заведомо СССР потерял лишь одну Нобелевскую премию, "которую должен был получить Евгений Завойский за открытие электропарамагнитного резонанса".
CC BY 4.0 / Архивы Республики Татарстан / Евгений Константинович Завойский / Cropped imageФизик Евгений Константинович Завойский
Физик Евгений Константинович Завойский
CC BY 4.0 / Архивы Республики Татарстан / Евгений Константинович Завойский / Cropped image
Физик Евгений Константинович Завойский

Человек, без которого не было бы коллайдера

В 1951 году Нобелевскую премию присудили американским физикам Эдвину Макмиллану и Гленну Сиборгу — за исследование на ускорителе ядер трансурановых элементов. Среди заслуг Макмиллана Нобелевский комитет также отметил открытие принципа автофазировки — закона, объясняющего стабильность частицы в резонансном циклическом ускорителе в продольном направлении. Американский исследователь сформулировал его в 1945 году, однако за год до него этот же принцип открыл и теоретически обосновал советский физик-экспериментатор Владимир Векслер.
Векслер работал в то время в Физическом институте Академии наук СССР (ФИАН), и под его руководством в 1947 году построили первый советский синхротрон — ускоритель заряженных частиц, разработанный на основе принципа автофазировки. В 1949 году ученый создал первый советский протонный ускоритель, а в 1957-м — синхрофазотрон в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, на то время крупнейший в мире.
Нобелевскую премию Векслер так и не получил, хотя, согласно архивам, номинировался на нее как минимум десять раз — с 1947 по 1965 год.
© РИА Новости / Георгий ПетрусовАкадемик Владимир Векслер
Академик Владимир Векслер
© РИА Новости / Георгий Петрусов
Академик Владимир Векслер

Цветные кварки

Еще один советский исследователь, которому прочили "нобелевку", — математик и физик Николай Боголюбов. С 1959 по 1966 год его номинировали девять раз. Ученые, выдвигавшие Боголюбова (среди них нобелевский лауреат по физике Рудольф Мессбауэр), отмечали его как автора сразу нескольких открытий в квантовой физике.
Математик по образованию (защитил диссертацию в 19 лет), Боголюбов занимался изучением сверхтекучести и сверхпроводимости, теорией спонтанного нарушения симметрии. Кроме того, он ввел понятие цвета у кварков. Речь не о привычном нам цвете (кварки слишком малы, чтобы их можно было наблюдать в лучах видимого света), а о некоем квантовом числе, приписываемом этим частицам. Впоследствии на основе данной гипотезы разработали квантовую хромодинамику, объясняющую, как в протонах и нейтронах сосуществуют кварки с одинаковыми квантовыми числами.
© ТумановАкадемик Николай Николаевич Боголюбов
Академик Николай Николаевич Боголюбов
© Туманов
Академик Николай Николаевич Боголюбов
В 2004 году американским ученым Дэвиду Гроссу, Дэвиду Политцеру и Фрэнку Вилчеку вручили Нобелевскую премию за объяснение поведения кварков. Они доказали, что если кварки растащить в стороны, выделится энергия, на несколько порядков превосходящая ядерную. Аналогичную теорию в конце 1960-х годов выдвинул и Николай Боголюбов в соавторстве с Альбертом Тавхелидзе и Виктором Матвеевым. Однако разработка была секретной и потому осталась неизвестной научной общественности.
Нобелевская премия
30 сентября 2018, 08:00РИА Новости
Нобелевский уровень. Удивительные открытия, сделанные русскими
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