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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, где в России туристы чувствуют себя "как в Европе"

10:44 06.10.2019 (обновлено: 11:22 06.10.2019)
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© Фото : Лариса ПудиковаСредняя общеобразовательная школа №5 "Обыкновенное чудо" в городе Йошкар-Ола
Средняя общеобразовательная школа №5 Обыкновенное чудо в городе Йошкар-Ола
© Фото : Лариса Пудикова
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Половина туристов считает, что Санкт-Петербург больше других российских городов похож на европейский, сообщает Aviasales.
Эксперты туристического поисковика опросили 120 тысяч пользователей и выяснили, какие российские города больше всего напоминают им Европу. Сначала сотрудники сервиса узнали мнения пользователей в соцсетях и, составив перечень самых популярных ответов, определили лидеров списка.
Отвечая на вопрос, 50% респондентов проголосовали за Северную столицу.
По словам пользователей, "петербургская архитектура выделяется на фоне остальных мест в России". Туристы рассказали, что особенно похожим на Европу город стал во время чемпионата мира по футболу в прошлом году — "в центре города было ощущение, что находишься за границей".
Более трети опрошенных (34%) чувствуют себя "как в Европе" в Калининграде. Там сохранилась прусская архитектура. Кроме того, путешественники отмечают, что и менталитет калининградцев отличается от жителей остальной части страны.
По мнению десяти процентов россиян, Казань тоже напоминает Европу — ухоженный красивый город с современными набережными и средневековыми постройками, хорошими дорогами и развитой инфраструктурой. На территории Кремля в Казани соседствуют православные храмы, мечеть и одна из самых высоких падающих башен в Европе.
Остальные шесть процентов проголосовали за столицу Республики Марий Эл — Йошкар-Олу. По словам одной туристки, "набережная в центре города выглядит как настоящий пряничный домик, чем-то напоминающий Амстердам".
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмСанкт-ПетербургЙошкар-ОлаКалининградКазань
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