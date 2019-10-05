Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.

По ее мнению, этого не случится "ни при каких обстоятельствах".

"Россия никогда не будет нашим другом", — цитирует ее газета Newsday

Хейли обвинила Москву в "разжигании хаоса и раздора" в других странах, а также во "вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом, по ее словам, другие страны "делают то же самое".

Между тем экс-постпред выступила за поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном.

В апреле этого года был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с Москвой, а также о том, препятствовал ли американский лидер правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму — к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначного вывода. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.