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РИА Новости

Хейли заявила о невозможности дружбы США с Россией

23:47 05.10.2019 (обновлено: 02:15 06.10.2019)
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкНикки Хейли
Никки Хейли
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США никогда не смогут доверять России, заявила экс-постпред страны при ООН Никки Хейли, отвечая на вопросы в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.
По ее мнению, этого не случится "ни при каких обстоятельствах".
"Россия никогда не будет нашим другом", — цитирует ее газета Newsday.
Хейли обвинила Москву в "разжигании хаоса и раздора" в других странах, а также во "вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году. При этом, по ее словам, другие страны "делают то же самое".
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Между тем экс-постпред выступила за поддержание контактов между Москвой и Вашингтоном.
В апреле этого года был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с Москвой, а также о том, препятствовал ли американский лидер правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму — к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначного вывода. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.
Москва неоднократно отвергала все обвинения. Как заявили в Кремле, в докладе Мюллера так и не представлено аргументированных доказательств "российского вмешательства" в выборы.
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Никки ХейлиДональд ТрампРоберт МюллерРоссияСШАВ мире
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