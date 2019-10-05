Минобонауки разработает информационную систему по профобразованию

Студенты на занятиях в фрезерном обрабатывающем центре в Политехническом колледже

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр образования и науки Михаил Котюков заявил, что сейчас ведется разработка информационной системы, посвященной профессиональному образованию.

"Дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование - этот тот сегмент рынка, который точно очень быстро будет расти. И, очевидно, спрос на эти образовательные программы будет больше и больше", - сказал Котюков на встрече с участниками молодежного дня Российской энергетической недели.

Он добавил, что российской системе образования необходимо научиться отвечать этому спросу и предугадывать его.