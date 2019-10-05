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РИА Новости

Минобонауки разработает информационную систему по профобразованию

14:48 05.10.2019 (обновлено: 22:50 05.10.2019)
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© РИА Новости / Александр УткинСтуденты на занятиях в фрезерном обрабатывающем центре в Политехническом колледже
Студенты на занятиях в фрезерном обрабатывающем центре в Политехническом колледже
© РИА Новости / Александр Уткин
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр образования и науки Михаил Котюков заявил, что сейчас ведется разработка информационной системы, посвященной профессиональному образованию.
"Дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование - этот тот сегмент рынка, который точно очень быстро будет расти. И, очевидно, спрос на эти образовательные программы будет больше и больше", - сказал Котюков на встрече с участниками молодежного дня Российской энергетической недели.
Он добавил, что российской системе образования необходимо научиться отвечать этому спросу и предугадывать его.
"Для того, чтобы в этом безграничном, фактически бескрайнем океане ориентироваться, мы сегодня разрабатываем специальную информационную систему, которая позволит работать как навигатор, чтобы можно было по запросу найти необходимую профессиональную программу, найти организацию, которая ее предлагает", - рассказал министр.
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МинобрнаукиМихаил КотюковРоссияОбщество
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