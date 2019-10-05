Минобонауки разработает информационную систему по профобразованию

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Министр образования и науки Михаил Котюков заявил, что сейчас ведется разработка информационной системы, посвященной профессиональному образованию.
"Дополнительное образование, дополнительное профессиональное образование - этот тот сегмент рынка, который точно очень быстро будет расти. И, очевидно, спрос на эти образовательные программы будет больше и больше", - сказал Котюков на встрече с участниками молодежного дня Российской энергетической недели.
Он добавил, что российской системе образования необходимо научиться отвечать этому спросу и предугадывать его.
"Для того, чтобы в этом безграничном, фактически бескрайнем океане ориентироваться, мы сегодня разрабатываем специальную информационную систему, которая позволит работать как навигатор, чтобы можно было по запросу найти необходимую профессиональную программу, найти организацию, которая ее предлагает", - рассказал министр.