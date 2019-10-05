Politico сообщило о новых фактах давления США на Зеленского

Министр энергетики США Рик Перри во время встречи в Москве с министром энергетики РФ Александром Новаком

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Глава американского Минэнерго Рик Перри потребовал от Киева включить в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз" граждан США, пишет издание Глава американского Минэнерго Рик Перри потребовал от Киева включить в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз" граждан США, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"Среди тех, кто рассматривался на эти позиции, были два руководителя энергетического сектора, базирующиеся в штате Техас — откуда родом и Перри", — говорится в статье.

Издание также сообщает, что Перри пытался надавить на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот активизировал борьбу с коррупцией. Однако свидетельств того, что он просил расследовать дела бывшего вице-президента США Джо Байдена, нет.

Ранее СМИ сообщили, что во время беседы с Зеленским президент США Дональд Трамп попросил о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена, который может стать основным конкурентом американского лидера на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.