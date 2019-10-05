Politico сообщило о новых фактах давления США на Зеленского

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Глава американского Минэнерго Рик Перри потребовал от Киева включить в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз" граждан США, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Среди тех, кто рассматривался на эти позиции, были два руководителя энергетического сектора, базирующиеся в штате Техас — откуда родом и Перри", — говорится в статье.
Издание также сообщает, что Перри пытался надавить на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот активизировал борьбу с коррупцией. Однако свидетельств того, что он просил расследовать дела бывшего вице-президента США Джо Байдена, нет.
3 октября, 16:28Сказано в эфиреЭкономист о "цейтноте", в котором оказался "Нафтогаз": доигралисьВ "Нафтогазе" уверены, что Украина успеет до конца года завершить процедуры, необходимые для заключения нового контракта с "Газпромом". Экономист Алексей Зубец в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
Ранее СМИ сообщили, что во время беседы с Зеленским президент США Дональд Трамп попросил о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена, который может стать основным конкурентом американского лидера на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Они обвиняют президента в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника. Трамп обвинения отрицает. По его мнению, Байден просил уволить Шокина, так как тот расследовал дело его сына. Президент США назвал подобные требования "полной катастрофой".