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РИА Новости

Politico сообщило о новых фактах давления США на Зеленского

21:00 05.10.2019 (обновлено: 23:52 05.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр энергетики США Рик Перри во время встречи в Москве с министром энергетики РФ Александром Новаком
Министр энергетики США Рик Перри во время встречи в Москве с министром энергетики РФ Александром Новаком
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Глава американского Минэнерго Рик Перри потребовал от Киева включить в состав совета директоров украинской нефтегазовой госкомпании "Нафтогаз" граждан США, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
"Среди тех, кто рассматривался на эти позиции, были два руководителя энергетического сектора, базирующиеся в штате Техас — откуда родом и Перри", — говорится в статье.
Издание также сообщает, что Перри пытался надавить на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот активизировал борьбу с коррупцией. Однако свидетельств того, что он просил расследовать дела бывшего вице-президента США Джо Байдена, нет.
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
3 октября, 16:28Сказано в эфире
Экономист о "цейтноте", в котором оказался "Нафтогаз": доигралисьВ "Нафтогазе" уверены, что Украина успеет до конца года завершить процедуры, необходимые для заключения нового контракта с "Газпромом". Экономист Алексей Зубец в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
Ранее СМИ сообщили, что во время беседы с Зеленским президент США Дональд Трамп попросил о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена, который может стать основным конкурентом американского лидера на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Они обвиняют президента в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника. Трамп обвинения отрицает. По его мнению, Байден просил уволить Шокина, так как тот расследовал дело его сына. Президент США назвал подобные требования "полной катастрофой".
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Ситуация на УкраинеРик ПерриНафтогаз УкраиныВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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