Украинский эксперт пригрозил России "москитной ордой роботов-киллеров"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Свое мнение он высказал на страницах газеты Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Свое мнение он высказал на страницах газеты "Зеркало недели"

По мнению эксперта, именно эта военная техника отражает "адекватный подход" к обороне страны и перевооружению украинской армии.

"Украина при сохранении нынешнего курса развития оборонного потенциала не имеет никаких шансов одержать победу в линейной войне с Россией", — признал Бадрак.

Он отметил, что вместо модернизации существующих вооружений Киеву необходимо сосредоточиться на создании новых технологий.

"В 2019 году начинать строить украинскую версию Як-130 выглядит не просто утопией, но форменной глупостью. Ждать американских F-16? Самая мысль об этом коробит", — заявил аналитик.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что "дроны-убийцы" помогут Киеву не стать "мишенью для враждебного государства".

"Идею "москитного флота" вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты — в виде орды роботов-киллеров", — пояснил военный эксперт.

В Киеве много раз заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота. Предполагается, что его основой станут новые катера, которые разрабатываются в стране. При этом ряд украинских военных указывает, что "москитный флот" обладает "практически нулевой" эффективностью с точки зрения противодействия ракетным ударам с воздуха.