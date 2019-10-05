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РИА Новости

Украинский эксперт пригрозил России "москитной ордой роботов-киллеров"

20:13 05.10.2019 (обновлено: 20:45 05.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста в Киеве
Акция протеста в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Свое мнение он высказал на страницах газеты "Зеркало недели".
По мнению эксперта, именно эта военная техника отражает "адекватный подход" к обороне страны и перевооружению украинской армии.
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"Украина при сохранении нынешнего курса развития оборонного потенциала не имеет никаких шансов одержать победу в линейной войне с Россией", — признал Бадрак.
Он отметил, что вместо модернизации существующих вооружений Киеву необходимо сосредоточиться на создании новых технологий.
"В 2019 году начинать строить украинскую версию Як-130 выглядит не просто утопией, но форменной глупостью. Ждать американских F-16? Самая мысль об этом коробит", — заявил аналитик.
Вместе с тем он выразил уверенность в том, что "дроны-убийцы" помогут Киеву не стать "мишенью для враждебного государства".
"Идею "москитного флота" вполне можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты — в виде орды роботов-киллеров", — пояснил военный эксперт.
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В Киеве много раз заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота. Предполагается, что его основой станут новые катера, которые разрабатываются в стране. При этом ряд украинских военных указывает, что "москитный флот" обладает "практически нулевой" эффективностью с точки зрения противодействия ракетным ударам с воздуха.
ВСУ испытывают серьезные проблемы из-за качества вооружений. В частности, в Киеве не раз отмечали, что военному судостроению страны грозит точка невозврата. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. Украине приходится активно закупать списанное вооружение из-за границы. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два патрульных катера, построенных в 1988 году.
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Ситуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныF-16Як-130РоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Киборги кончились.
5 октября, 20:42
Naum Vygodsky
28140000
ну это слабое наступательное оружие, типа бумеранг, стрельнул а потом самому больно от этого.
5 октября, 20:57
RHRed Hat
1740000
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