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РИА Новости

В московском парке "Музеон" открыли памятник бездомным животным

19:12 05.10.2019 (обновлено: 19:21 05.10.2019)
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© АГН "Москва" / Софья СандурскаяОткрытие памятника бездомным животным в парке искусств "Музеон". 5 октября 2019
Открытие памятника бездомным животным в парке искусств Музеон. 5 октября 2019
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Первый в Москве памятник бездомным животным появился в парке "Музеон", он посвящен не только бездомным или погибшим животным, но и всем людям, которые озабочены этой проблемой, сообщила РИА Новости директор международного фонда помощи животным "Дарящие надежду" Светлана Сафонова.
Композиция представляет собой небольшой постамент, где лежит собака на канализационном люке, а рядом с ней рваный башмак.
"Это первый памятник в Москве, который посвящен всем бездомным животным и погибшим от людских рук, этот памятник и людям, которые не жалеют своих сил, энергии, здоровья для животных", - сообщила Сафонова.
По словам директора фонда, идея установить скульптуру возникла еще четыре года назад. Тогда по ее инициативе был проведен всероссийский конкурс на создание памятника животным. На конкурс было прислано 40 работ, из которых было отобрано 10 лучших. Работы были представлены в ГУМе, в итоге победила работа скульптора Натальи Сысенко.
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"Мы года четыре назад подумали о том, что в некоторых городах страны есть памятники-копилки, которые являются с одной стороны пропагандой гуманного отношения к животным, а с другой стороны помогает собирать пожертвования. А в Москве, в столице, где развито движение в защиту животных, такого памятника нет", - рассказала директор фонда.
Также Сафонова добавила, что на поиски места для будущей скульптуры было потрачено очень много сил и времени. По ее словам, первоначально скульптура должна была располагаться в ГУМе, но они получили отказ в размещении, после чего попытались получить разрешение в других местах, но безуспешно.
© АГН "Москва" / Софья СандурскаяУчредитель фонда "Дарящие надежду", актер Леонид Ярмольник и автор скульптуры Наталья Сысенко на открытии памятника бездомным животным в парке искусств "Музеон". 5 октября 2019
Учредитель фонда Дарящие надежду, актер Леонид Ярмольник и автор скульптуры Наталья Сысенко на открытии памятника бездомным животным в парке искусств Музеон. 5 октября 2019
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Учредитель фонда "Дарящие надежду", актер Леонид Ярмольник и автор скульптуры Наталья Сысенко на открытии памятника бездомным животным в парке искусств "Музеон". 5 октября 2019
"Долгое время мы думали и решили, что к 10-му юбилею фонда мы должны все-таки установить эту скульптуру. Мы вновь стали искать место, и в этот раз нам повезло - нам утвердили парк "Музеон". Единственно, что нам не разрешили устанавливать копилку, потому что по нынешним правилам, которые установило правительство Москвы, сборы и пожертвования в городских парках и общественных местах запрещены", - добавила Сафонова.
Как рассказала РИА Новости создатель памятника Наталья Сысенко, главная задача состояла в том, чтобы будущая скульптура вызывала у людей сострадание и заставила их задуматься о проблеме бездомных животных.
"О конкурсе узнала через интернет и захотела принять участие. Самая главная задача была в том, чтобы люди задумались о проблеме бездомных животных. Вообще я пыталась в скульптуре сделать акцент на взгляд, чтобы через него люди начали сопереживать и переживать за судьбы животных, которые живут на улицах и не имеют хозяев", - рассказала Сысенко.
Она отметила, что по заданию в скульптуре должна была присутствовать копилка и многие скульпторы представили ее в виде миски. По мнению Сысенко, у бездомных собак не бывает мисок, а стоящий рядом с собакой старый и рваный башмак - это тоже некий символ отсутствия дома.
Овчарка
21 июня, 08:00РИА Новости
Четвероногие герои: каким собакам поставили памятники
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