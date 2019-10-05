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РИА Новости

В Каракасе надеются разработать с Россией новые нефтяные проекты

19:00 05.10.2019
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© AP Photo / Fernando LlanoМужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
© AP Photo / Fernando Llano
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото
КАРАКАС, 5 окт - РИА Новости. Каракас рассчитывает выработать с Москвой конкретные предложения по монетизации своей нефти, сообщил вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами.
В субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов проводит встречу с эль-Айссами.
"Сейчас наши договоренности воплощаются в крупнейшие проекты в энергетической сфере, в инвестиции России в венесуэльскую экономику. Это выражается и в том, что за последние восемь месяцев объем торговли вырос на 10%", - сказал венесуэльский вице-президент на встрече с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.
Эль-Айссами и Борисов являются сопредседателями российско-венесуэльской межправительственной комиссии.
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"Мы надеемся, что мы выработаем конкретные решения по монетизации нашей нефти, мы надеемся создать новые партнёрские отношения с российскими компаниями, надеемся привлечь больше инвестиций из РФ и привлечь больше компаний", - заявил Эль-Айссами.
По его словам, страны обсуждают проекты, которые позволят обеспечить развитие сельского хозяйства, разведку и добычу алюминия, никеля, модернизацию химической промышленности.
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