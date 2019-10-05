В Каракасе надеются разработать с Россией новые нефтяные проекты

Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе. Архивное фото

Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе

© AP Photo / Fernando Llano Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе

КАРАКАС, 5 окт - РИА Новости. Каракас рассчитывает выработать с Москвой конкретные предложения по монетизации своей нефти, сообщил вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами.

В субботу вице-премьер РФ Юрий Борисов проводит встречу с эль-Айссами.

"Сейчас наши договоренности воплощаются в крупнейшие проекты в энергетической сфере, в инвестиции России в венесуэльскую экономику. Это выражается и в том, что за последние восемь месяцев объем торговли вырос на 10%", - сказал венесуэльский вице-президент на встрече с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

Эль-Айссами и Борисов являются сопредседателями российско-венесуэльской межправительственной комиссии.

"Мы надеемся, что мы выработаем конкретные решения по монетизации нашей нефти, мы надеемся создать новые партнёрские отношения с российскими компаниями, надеемся привлечь больше инвестиций из РФ и привлечь больше компаний", - заявил Эль-Айссами.