Зеленский рассказал, что вырос в семье учителей

КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с учителями заявил, что научился в школе отстаивать справедливость и это качество помогло ему стать главой государства, сообщила в субботу пресс-служба украинского президента.

По данным пресс-службы, Зеленский в субботу провел встречу с победителями конкурсов "Учитель года-2019" и Global Teacher Prize Ukraine по случаю Дня работников образования Украины.

"Отвечая на вопрос педагогов, (какие - ред.) навыки и качества, полученные в школе, понадобились ему на пути к должности президента, Владимир Зеленский отметил, что прежде всего это коммуникабельность, человечность, желание отстаивать справедливость, умение разобраться в сложной ситуации", - говорится в сообщении.

Зеленский назвал работу учителя "одной из главных профессий" и отметил, что его бабушки были учительницами, а отец работает в вузе, его семья "всегда гордились этой профессией".

Также сообщается, что на встрече с президентом учителя коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе. "Президент также подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к сети интернет. Зеленский предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств", - говорится в сообщении.