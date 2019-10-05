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РИА Новости

Зеленский рассказал, что вырос в семье учителей

18:52 05.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с учителями заявил, что научился в школе отстаивать справедливость и это качество помогло ему стать главой государства, сообщила в субботу пресс-служба украинского президента.
По данным пресс-службы, Зеленский в субботу провел встречу с победителями конкурсов "Учитель года-2019" и Global Teacher Prize Ukraine по случаю Дня работников образования Украины.
"Отвечая на вопрос педагогов, (какие - ред.) навыки и качества, полученные в школе, понадобились ему на пути к должности президента, Владимир Зеленский отметил, что прежде всего это коммуникабельность, человечность, желание отстаивать справедливость, умение разобраться в сложной ситуации", - говорится в сообщении.
Зеленский назвал работу учителя "одной из главных профессий" и отметил, что его бабушки были учительницами, а отец работает в вузе, его семья "всегда гордились этой профессией".
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Также сообщается, что на встрече с президентом учителя коснулись проблем работы сельских школ, в частности необходимости обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе. "Президент также подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к сети интернет. Зеленский предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств", - говорится в сообщении.
Ежегодно День работников образования на Украине празднуют в первое воскресенье октября.
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