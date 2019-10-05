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РИА Новости

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

18:44 05.10.2019 (обновлено: 22:25 05.10.2019)
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах виден частный дом, в котором произошло преступление. Он расположен на улице Светлая. Местные жители называют этот район "Полем чудес" из-за эклектичной застройки.
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Накануне в коттедже в Домодедово обнаружили труп студентки МГТУ имени Баумана. На теле девушки эксперты зафиксировали множество ножевые ранения и следы удушения от ремня.
По предварительным данным, жертва знала предполагаемого убийцу и пришла вместе с ним домой в пятницу вечером.
По словам соседей, в момент преступления они ничего не слышали. Из дома ничего не пропало. Родители погибшей в день убийства находились в другом городе и после смерти дочери экстренно возвращаются домой.
Подмосковный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об убийстве. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей произошедшего и изучают записи с камер наблюдения.
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ПодмосковьеДомодедовоМГТУ имени БауманаМосковская областьПроисшествия
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vvab6
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Не найдут. Точнее найдут, с помощью книги в которой 100 страниц, чтоб синяков не оставлять, совершенно невиновного человека и преподнесут это как величайшее достижение. Такое мнение складывается о них.
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