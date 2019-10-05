Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово. Ролик Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах виден частный дом, в котором произошло преступление. Он расположен на улице Светлая. Местные жители называют этот район "Полем чудес" из-за эклектичной застройки.

Накануне в коттедже в Домодедово обнаружили труп студентки МГТУ имени Баумана. На теле девушки эксперты зафиксировали множество ножевые ранения и следы удушения от ремня.

По предварительным данным, жертва знала предполагаемого убийцу и пришла вместе с ним домой в пятницу вечером.

По словам соседей, в момент преступления они ничего не слышали. Из дома ничего не пропало. Родители погибшей в день убийства находились в другом городе и после смерти дочери экстренно возвращаются домой.