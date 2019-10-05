Борисов ожидает серьезного роста товарооборота между Россией и Венесуэлой

"Венесуэла является важным торговым партнером России. По данным российской статистики, по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами увеличился по сравнению с 2017 годом на 24,7% и составил 85,3 миллиона долларов", - сказал Борисов в субботу в Каракасе в рамках встречи сопредседателей российско-венесуэльской межправительственной комиссии.

По его словам, растет как российский экспорт в Венесуэлу, так и импорт из этой страны. "В нынешнем году тенденция к росту показателей взаимной торговли сохраняется. При сохранении текущей положительной динамики в качестве реальной задачи рассматриваю выведение товарооборота на уровень не менее 150 миллионов долларов", - заявил вице-премьер.