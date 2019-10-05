Кубань запустила в соцсетях флешмоб в честь любимых учителей

КРАСНОДАР, 5 окт — РИА Новости. Краснодарский край запустил в соцсетях флешмоб #ВспомниУчителя, губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем аккаунте выложил фото своей первой учительницы, сообщает пресс-служба администрации края.
"В этот день хочется сказать "спасибо" моей первой учительнице, второй маме — Нине Ивановне Путилиной. Мы всегда ходили на ее уроки с радостью. Она уже давно на пенсии, но и сейчас при любой возможности рад увидеться с ней. Долгих вам лет жизни и здоровья, Нина Ивановна!" - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.
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В этот день хочется сказать «спасибо» моей первой учительнице, второй маме — Нине Ивановне Путилиной. ⠀ Мы всегда ходили на её уроки с радостью. Она уже давно на пенсии, но и сейчас при любой возможности рад увидеться с ней. Долгих вам лет жизни и здоровья, Нина Ивановна! ⠀ Выкладывайте и вы фотографии своих любимых учителей. #вспомниучителя #деньучителя #флешмоб #первыйучитель
Он призвал пользователей соцсетей выложить фотографии своих любимых учителей и отметить их хэштэгами #вспомниучителя и #деньучителя.
К главе Краснодарского края уже присоединились мэр Новороссийска Игорь Дяченко, глава Лабинского района Игорь Чагаев и и.о. мэра Сочи Алексей Копайгородский.
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