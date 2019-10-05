Кубань запустила в соцсетях флешмоб в честь любимых учителей

"В этот день хочется сказать "спасибо" моей первой учительнице, второй маме — Нине Ивановне Путилиной. Мы всегда ходили на ее уроки с радостью. Она уже давно на пенсии, но и сейчас при любой возможности рад увидеться с ней. Долгих вам лет жизни и здоровья, Нина Ивановна!" - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.