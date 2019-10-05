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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Глава Якутии внес ряд предложений по параметрам федерального бюджета

17:20 05.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Глава Якутии внес ряд актуальных предложений на парламентских слушаниях о параметрах федерального бюджета на 2020 год, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
В пятницу в Совете Федерации рассмотрели параметры проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
"Софинансирование из федерального бюджета на строительство второй очереди республиканского онкологического диспансера в Якутске нужно предусмотреть в федеральном бюджете на 2020 год", - отметил Николаев.
Якутия получила положительную экспертизу на объект в январе 2019 года, практически сразу власти республики подали бюджетную заявку с пакетом документов по строительству в Якутске онкоклинического центра с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком. Глава Якутии сообщил, что регион самостоятельно начал строительство. В случае софинансирования из федерального бюджета в 2020 году онкодиспансер будет сдан в 2022 году – к 100-летию образования автономии Якутии.
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Предложение Николаева поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Проектно-сметная документация объекта готова. В республике уже начали строительство. Надо профинансировать, чтоб завершить стройку", – сказала она.
Глава региона отметил необходимость увеличения объёма бюджетных ассигнований из федерального бюджета на субвенции регионам ДФО на тушение лесных пожаров. "…Пока финансирование дальневосточных и сибирских регионов в шесть раз меньше, чем в среднем по стране – леса будут гореть. К примеру, сегодня в Якутии затраты на тушение одного гектара лесных пожаров определены в размере 6 рублей, а в среднем по стране – 30 рублей на один гектар", - поделился Николаев.
Кроме того, он предложил проработать вопрос о субсидировании местных (внутрирегиональных) воздушных перевозок на территории ДФО. "Такой подход сможет нивелировать особенности Якутии - огромные территории, наличие труднодоступных населённых пунктов, до которых можно долететь только на самолётах", - рассказал он.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевСовет Федерации РФЯкутия
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