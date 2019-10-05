Глава Якутии внес ряд предложений по параметрам федерального бюджета

ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Глава Якутии внес ряд актуальных предложений на парламентских слушаниях о параметрах федерального бюджета на 2020 год, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В пятницу в Совете Федерации рассмотрели параметры проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"Софинансирование из федерального бюджета на строительство второй очереди республиканского онкологического диспансера в Якутске нужно предусмотреть в федеральном бюджете на 2020 год", - отметил Николаев.

Якутия получила положительную экспертизу на объект в январе 2019 года, практически сразу власти республики подали бюджетную заявку с пакетом документов по строительству в Якутске онкоклинического центра с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком. Глава Якутии сообщил, что регион самостоятельно начал строительство. В случае софинансирования из федерального бюджета в 2020 году онкодиспансер будет сдан в 2022 году – к 100-летию образования автономии Якутии.

Предложение Николаева поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Проектно-сметная документация объекта готова. В республике уже начали строительство. Надо профинансировать, чтоб завершить стройку", – сказала она.

Глава региона отметил необходимость увеличения объёма бюджетных ассигнований из федерального бюджета на субвенции регионам ДФО на тушение лесных пожаров. "…Пока финансирование дальневосточных и сибирских регионов в шесть раз меньше, чем в среднем по стране – леса будут гореть. К примеру, сегодня в Якутии затраты на тушение одного гектара лесных пожаров определены в размере 6 рублей, а в среднем по стране – 30 рублей на один гектар", - поделился Николаев.