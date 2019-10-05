Россия и Куба договорились о создании плана по энергообеспечению острова

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. РФ найдет способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне ограничений США, не допускающих танкеры к острову, российская и кубинская стороны достигли договоренности о создании плана по энергообеспечению республики, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

В ходе недавнего визита на Кубу российский премьер дал интервью ведущему программы " Вести в субботу " Сергею Брилёву. Разговор зашел и о различных санкциях со стороны США в отношении республики, в том числе о том, что те не допускают нефтяные танкеры на остров. Ведущий отметил, что кубинцы в связи с этим озвучивают предложения о сопровождении судов русскими крейсерами.

"Я думаю, мы найдём другие способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты. Мы сегодня, кстати, об этом разговаривали и договорились о том, что мы создадим, по сути, план работы по энергообеспечению Кубы, имея в виду и традиционные источники энергии – как раз углеводороды, и, может быть, какие-то другие возможности, которые существуют", - заявил в ответ Медведев.

Он подчеркнул необходимость обсуждать и дальнейшее развитие экономических связей с Кубой, которые в последнее время, по его словам, развиваются вполне успешно. "Во-первых, у нас вырос товарооборот за последние годы, причём достаточно значительно. Где-то, может быть, процентов на 20–30. Это, конечно, не великие суммы, тем не менее это уже сотни миллионов долларов. Во-вторых, растут инвестиции", - пояснил глава российского кабмина.

Премьер напомнил, что в ходе его визита подписано соглашение с кубинцами, согласно которому российская сторона будет заниматься реконструкцией всей железнодорожной сети острова, которая составляет практически тысячу километров. Проект даст также десятки тысяч рабочих мест и в России, и на Кубе, добавил Медведев.