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РИА Новости

Россия и Куба договорились о создании плана по энергообеспечению острова

16:37 05.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. РФ найдет способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне ограничений США, не допускающих танкеры к острову, российская и кубинская стороны достигли договоренности о создании плана по энергообеспечению республики, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
В ходе недавнего визита на Кубу российский премьер дал интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилёву. Разговор зашел и о различных санкциях со стороны США в отношении республики, в том числе о том, что те не допускают нефтяные танкеры на остров. Ведущий отметил, что кубинцы в связи с этим озвучивают предложения о сопровождении судов русскими крейсерами.
"Я думаю, мы найдём другие способы помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты. Мы сегодня, кстати, об этом разговаривали и договорились о том, что мы создадим, по сути, план работы по энергообеспечению Кубы, имея в виду и традиционные источники энергии – как раз углеводороды, и, может быть, какие-то другие возможности, которые существуют", - заявил в ответ Медведев.
Он подчеркнул необходимость обсуждать и дальнейшее развитие экономических связей с Кубой, которые в последнее время, по его словам, развиваются вполне успешно. "Во-первых, у нас вырос товарооборот за последние годы, причём достаточно значительно. Где-то, может быть, процентов на 20–30. Это, конечно, не великие суммы, тем не менее это уже сотни миллионов долларов. Во-вторых, растут инвестиции", - пояснил глава российского кабмина.
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Премьер напомнил, что в ходе его визита подписано соглашение с кубинцами, согласно которому российская сторона будет заниматься реконструкцией всей железнодорожной сети острова, которая составляет практически тысячу километров. Проект даст также десятки тысяч рабочих мест и в России, и на Кубе, добавил Медведев.
Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал жестоким и подобным геноциду усиление блокады со стороны США, шантаж компаний и перевозчиков, работающих с Кубой. По его словам, действия США разрушительным образом сказываются на доставке продуктов питания в страну, общественном и служебном транспорте, электрогенерации в часы наивысшего потребления. Реакция кубинского лидера последовала в ответ на действия минфина США, который расширил санкционный список новыми компаниями и судами, занятыми транспортировкой нефти из Венесуэлы на Кубу.
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