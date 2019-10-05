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РИА Новости

Медведев о возможном импичменте Трампа: это внутреннее дело США

16:36 05.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ситуация вокруг возможного импичмента президента США Дональда Трампа - дело самих США, но очевидно, что демократы и республиканцы сейчас "зарубились не на шутку", так как это - реальная возможность перетянуть канат на свою сторону, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Это их дело, откровенно говоря. Дело американской политической системы. Но то, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы Соединенных Штатов Америки реальная возможность перетянуть канат на свою сторону. Что из этого получится, я не знаю", - заявил Медведев в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым, отвечая на вопрос, действительно ли, по его мнению, в США дело идет к импичменту.
Президент США Дональд Трамп
2 октября, 03:38РИА Новости
Трамп назвал запуск демократами процедуры импичмента переворотом
Ранее демократы в конгрессе начали процедуру импичмента президента Дональда Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование. Трамп обвинения отрицает. Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
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Дмитрий МедведевРоссияСШАВ мире
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