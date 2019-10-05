Медведев о возможном импичменте Трампа: это внутреннее дело США

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ситуация вокруг возможного импичмента президента США Дональда Трампа - дело самих США, но очевидно, что демократы и республиканцы сейчас "зарубились не на шутку", так как это - реальная возможность перетянуть канат на свою сторону, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее демократы в конгрессе начали процедуру импичмента президента Дональда Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование. Трамп обвинения отрицает. Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.