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РИА Новости

МИД призвал россиян избегать мест скопления людей в Гонконге из-за митинга

16:12 05.10.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
© Sputnik
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Российский МИД рекомендует соотечественникам избегать мест массового скопления людей в ряде районов Гонконга, где проходит очередная акции протеста.
"КНР, Гонконг - в гонконгских районах Causeway Bay, Tsim Sha Tsui и Sha Tin проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей в связи с возможными беспорядками", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
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Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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