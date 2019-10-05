Хмельницкий облсовет призвал не допустить реализации "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Депутаты Хмельницкого областного совета на заседании в субботу призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера".

Контактная группа по Украине во вторник согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого против "формулы Штайнмайера" выступили депутаты Львовского и Ивано-Франсковского областных советов.

Как говорится в принятом обращении к президенту и парламенту, депутаты облсовета выступили против реализации "формулы Штайнмайера".

"Ни при каких условиях не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни при так называемой "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины", - говорится в обращении, опубликованном на сайте облсовета.