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РИА Новости

Хмельницкий облсовет призвал не допустить реализации "формулы Штайнмайера"

15:30 05.10.2019
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoМитинг против согласования "формулы Штайнмайера"
Митинг против согласования формулы Штайнмайера
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Митинг против согласования "формулы Штайнмайера". Архивное фото
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Депутаты Хмельницкого областного совета на заседании в субботу призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера".
Контактная группа по Украине во вторник согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого против "формулы Штайнмайера" выступили депутаты Львовского и Ивано-Франсковского областных советов.
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Как говорится в принятом обращении к президенту и парламенту, депутаты облсовета выступили против реализации "формулы Штайнмайера".
"Ни при каких условиях не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям ни при так называемой "формуле Штайнмайера", ни путем внесения изменений в законодательство Украины", - говорится в обращении, опубликованном на сайте облсовета.
Также депутат требуют привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто, по их мнению, "предал украинское государство, работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступлениях".
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