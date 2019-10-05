В ДНР заявили, что сбили ударный беспилотник ВСУ под Донецком

"Благодаря профессиональным действиям наших защитников, был предотвращен очередной акт террора в отношении мирных жителей Старомихайловки (запад Донецка - ред.), где был уничтожен БПЛА типа "квадрокоптер", который нёс на себе мину калибра 60 миллиметров натовского образца", - сказал Астрахань.