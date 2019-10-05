Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T15:14Z
https://ria.ru/20191005/1559469008.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154842/31/1548423199_0:282:2940:1936_1036x0_80_0_0_e05cb3a64857c67737e14aedd6588d6c.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили ударный беспилотник ВСУ под Донецком

15:14 05.10.2019
1210
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 5 окт - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило ударный беспилотник украинских силовиков на западе Донецка, заявил в субботу журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
"Благодаря профессиональным действиям наших защитников, был предотвращен очередной акт террора в отношении мирных жителей Старомихайловки (запад Донецка - ред.), где был уничтожен БПЛА типа "квадрокоптер", который нёс на себе мину калибра 60 миллиметров натовского образца", - сказал Астрахань.
Народная милиция ЛНР сбила ударный беспилотный летательный аппарат украинских силовиков. 22 июля 2019
4 октября, 14:04РИА Новости
ЛНР заявили о двух сбитых беспилотниках украинских силовиков в Донбассе
2700204
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)В мире
Рекомендуем
На уроке. Средняя школа № 402
Хорошие учителя создают хороших учеников. Что вы знаете о школе?
РИА
Новости
Сотрудники украинской полиции
Украинская полиция готовит план восстановления работы в Донбассе
Енакиевский металлургический завод остановил производство из-за железнодорожной блокады Донбасса
В ДНР опровергли слухи о масштабных последствия аварии на заводе в Енакиево
Украинский военный на линии разграничения в Донецкой области
ДНР обвинила силовиков в попытке сорвать разведение сил в Донбассе
Лента
новостей
Бронекатер для ВМС Украины Гюрза-М
Скоро США подарят пароход: в Сети высмеяли новую украинскую "бронешлюпку"
Российский рэп-исполнитель, основатель бренда одежды Lugang Алексей Долматов
Гуф извинился за оскорбление чеченок
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
Стали известны подробности убийства студентки в Домодедово
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
Полицейский
Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
Жители Мукачево, Закарпатская область Украины
Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
Военнослужащий на учениях
В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Юлия Юзик
Посольству в Иране не подтвердили скорое освобождение задержанной россиянки
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Чите один человек погиб и шесть пострадали в ДТП
05:48Юмашева не стала комментировать ситуацию с допросом ФБР
05:44Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире
04:55Американский портал рассказал об атаке "русской орды плавящихся зомби"
04:03Порошенко устроил перепалку на украинском шоу из-за "формулы Штайнмайера"
04:00Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
03:50СМИ: бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты
03:34Исследование: женщины чаще мужчин берут кредиты на покупку смартфона
03:32Эксперты назвали бренды косметики, которыми чаще всего пользуются россияне
03:27Россия и Венесуэла договорились о новых проектах в АПК
03:26Венесуэла и Россия продлили контракты в военно-технической сфере
03:25В "Мулен Руж" рассказали, планируют ли приехать с представлением в Россию
03:18Участники "Диалога Форт-Росс" хотят обсудить проблемы между Россией и США
03:07Горевшая плавбаза "Петр Житников" прибыла в Приморье
03:04Володина пригласили посетить КНДР
03:02Четыре навигационных спутника "Глонасс" отправят в космос до 2021 года
03:01СМИ: Турция стягивает войска к границе с Сирией
02:56Китайские СМИ рассказали о преимуществах "Арматы" перед "Абрамсом"
02:52РФ рассчитывает, что первая встреча делового совета с США пройдет в Москве
02:47National Interest назвал самые "опасные" российские бомбардировщики
Лента новостейМолния