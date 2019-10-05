Басков и Билан развлекли гостей на свадьбе Клюкиной и спели "Памяти Карузо"

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Дима Билан и Николай Басков исполнили дуэтом песню "Памяти Карузо" на свадьбе Дарьи Клюкиной, о чем рассказала продюсер Яна Рудковская в своем инстаграме.
"Экспромт от хедлайнеров вечера Николая Баскова и Димы Билана "Памяти Карузо" — написала Рудковская.
Выступление Баскова и Билана неоднозначно встретили пользователи в социальной сети.
"Ужасно", "Дима, не надо", — прокомментировали видео подписчики.
Но были и те, кому понравилось такое исполнение "Памяти Карузо". Многие особенно отметили вокал Баскова.
"Браво двоим, конечно, но Басков талантище, самородок", "Шикарно! До мурашек", "Николай прекрасен", — написали поклонники певца.
Артисты развлекли гостей на свадьбе победительницы шоу "Холостяк-6" Дарьи Клюкиной, которая вышла замуж за топ-менеджера "Газпром-Медиа" Владимира Чопова. Торжество состоялось на вилле в Италии.