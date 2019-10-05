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РИА Новости
Культура

Басков и Билан развлекли гостей на свадьбе Клюкиной и спели "Памяти Карузо"

14:24 05.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова, Евгений ОдиноковДима Билан и Николай Басков
Дима Билан и Николай Басков
© РИА Новости / Екатерина Лызлова, Евгений Одиноков
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Дима Билан и Николай Басков исполнили дуэтом песню "Памяти Карузо" на свадьбе Дарьи Клюкиной, о чем рассказала продюсер Яна Рудковская в своем инстаграме.
"Экспромт от хедлайнеров вечера Николая Баскова и Димы Билана "Памяти Карузо" — написала Рудковская.
Выступление Баскова и Билана неоднозначно встретили пользователи в социальной сети.
"Ужасно", "Дима, не надо", — прокомментировали видео подписчики.
Но были и те, кому понравилось такое исполнение "Памяти Карузо". Многие особенно отметили вокал Баскова.

"Браво двоим, конечно, но Басков талантище, самородок", "Шикарно! До мурашек", "Николай прекрасен", — написали поклонники певца.

Артисты развлекли гостей на свадьбе победительницы шоу "Холостяк-6" Дарьи Клюкиной, которая вышла замуж за топ-менеджера "Газпром-Медиа" Владимира Чопова. Торжество состоялось на вилле в Италии.
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