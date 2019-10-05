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РИА Новости

Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом

13:41 05.10.2019 (обновлено: 14:08 05.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале отрывок из украинского телешоу "Свобода слова". В записи Гордон призывает "отгородиться забором" от Донбасса и строить экономику на оставшейся части Украины.

"Гордон призывает к капитуляции и предлагает построить забор между Украиной и Донбассом. Этакая реинкарнация Яценюка", — прокомментировал эти слова российский журналист.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский также призывал построить стену на границе с Донбассом. По словам Дубинского, такое решение помогло бы "консервировать" конфликт на юго-востоке Украины.
Телеведущий Владимир Соловьев
3 октября, 12:12РИА Новости
Соловьев резко ответил на обвинения украинского журналиста Дмитрия Гордона
2015027330
Обсудить 39
Дмитрий ГордонВладимир СоловьевДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
тебе крыма и чечни мало, хочешь кормить еще один регион
5 октября, 14:51
ASAlexey Shmelev
4000031
Даже если мы скинемся на этот забор евроукры его все равно стащат и продадут
5 октября, 13:51
On Line
1761002
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