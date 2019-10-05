Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале отрывок из украинского телешоу "Свобода слова". В записи Гордон призывает "отгородиться забором" от Донбасса и строить экономику на оставшейся части Украины.
"Гордон призывает к капитуляции и предлагает построить забор между Украиной и Донбассом. Этакая реинкарнация Яценюка", — прокомментировал эти слова российский журналист.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский также призывал построить стену на границе с Донбассом. По словам Дубинского, такое решение помогло бы "консервировать" конфликт на юго-востоке Украины.