Совфед рассмотрит федеральный бюджет на 2020-2022 годы 4 декабря

Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на парламентских слушаниях в Совете Федерации по бюджету на 2020-2022. 4 октября 2019

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Совфед планирует рассмотреть закон о федеральном бюджете на предстоящие три года на заседании 4 декабря, сообщил РИА Новости в субботу глава бюджетного комитета Николай Журавлев.

В понедельник правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Расходы бюджета в 2020 году составят 19,503 трлн рублей, в 2021 году - 20,634 трлн рублей, в 2022 году - 21,763 трлн рублей. Первое чтение соответствующего законопроекта пройдет 23 октября.

"Мы планируем рассмотреть федеральный бюджет на 2020-2022 годы на заседании 4 декабря", - сказал Журавлев.

В понедельник правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Расходы бюджета в 2020 году составят 19,503 трлн рублей, в 2021 году - 20,634 трлн рублей, в 2022 году - 21,763 трлн рублей. Первое чтение соответствующего законопроекта пройдет 23 октября.

Федеральный бюджет будет профицитным на весь трехлетний период.

В 2020-2022 годах прогнозируется увеличение доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 20,175 триллиона рублей в 2019 году до 20,379 триллиона рублей в 2020 году (+2,1% к 2019 году), 21,247 триллиона рублей в 2021 году (+4,3% к 2020 году) и 22,058 триллиона рублей в 2022 году (+3,8% к 2021 году).

Кроме того, общий объем расходов федерального бюджета в 2020 году составит 19,503 триллиона рублей (+6,6% к 2019 году), в 2021 году – 20,634 триллиона рублей (+5,8% к 2020 году) и в 2022 году – 21,763 триллиона рублей (+5,5% к 2021 году).

В первую очередь предусмотрено увеличение расходов на программы, содействующие достижению национальных целей развития, а также на финансирование задач, поставленных президентом РФ в послании федеральному собранию.