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РИА Новости

Совфед рассмотрит федеральный бюджет на 2020-2022 годы 4 декабря

13:39 05.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на парламентских слушаниях в Совете Федерации по бюджету на 2020-2022. 4 октября 2019
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на парламентских слушаниях в Совете Федерации по бюджету на 2020-2022. 4 октября 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Совфед планирует рассмотреть закон о федеральном бюджете на предстоящие три года на заседании 4 декабря, сообщил РИА Новости в субботу глава бюджетного комитета Николай Журавлев.
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В понедельник правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Расходы бюджета в 2020 году составят 19,503 трлн рублей, в 2021 году - 20,634 трлн рублей, в 2022 году - 21,763 трлн рублей. Первое чтение соответствующего законопроекта пройдет 23 октября.
"Мы планируем рассмотреть федеральный бюджет на 2020-2022 годы на заседании 4 декабря", - сказал Журавлев.
В понедельник правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Расходы бюджета в 2020 году составят 19,503 трлн рублей, в 2021 году - 20,634 трлн рублей, в 2022 году - 21,763 трлн рублей. Первое чтение соответствующего законопроекта пройдет 23 октября.
Федеральный бюджет будет профицитным на весь трехлетний период.
В 2020-2022 годах прогнозируется увеличение доходов федерального бюджета в номинальном выражении с 20,175 триллиона рублей в 2019 году до 20,379 триллиона рублей в 2020 году (+2,1% к 2019 году), 21,247 триллиона рублей в 2021 году (+4,3% к 2020 году) и 22,058 триллиона рублей в 2022 году (+3,8% к 2021 году).
Кроме того, общий объем расходов федерального бюджета в 2020 году составит 19,503 триллиона рублей (+6,6% к 2019 году), в 2021 году – 20,634 триллиона рублей (+5,8% к 2020 году) и в 2022 году – 21,763 триллиона рублей (+5,5% к 2021 году).
В первую очередь предусмотрено увеличение расходов на программы, содействующие достижению национальных целей развития, а также на финансирование задач, поставленных президентом РФ в послании федеральному собранию.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
4 октября, 14:04РИА Новости
Матвиенко заявила о недопустимо низком темпе освоения средств нацпроектов
Также на реализацию нацпроектов предусмотрен рост бюджетных ассигнований более чем на 203,6 миллиарда рублей, до 2 триллионов рублей в 2020 году (1,8 триллиона рублей в 2019 году); до 2,2 триллиона рублей в 2021 году; и до 2,7 триллиона рублей в 2022 году. Отмечается, что в структуре расходов проекта бюджета – поддержка проектов в сфере экономики и развития инфраструктуры, нацбезопасности, самый масштабный рост предусмотрен по статьям соцсферы и программам повышения качества жизни россиян.
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Николай ЖуравлевСовет Федерации РФЭкономика
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