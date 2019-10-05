МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено

КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может быть восстановлено.
Ранее издание "Лига.net" со ссылкой на документ, который утвердил кабмин Украины, сообщило, что стратегия компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") до 2023 года учитывает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями.
По словам Пристайко, после завершения восстановления моста в Станице Луганской, в Донбассе "будут следующие мосты, следующие переходные пункты". "Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать", - заявил Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала Украина.