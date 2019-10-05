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РИА Новости

МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено

12:11 05.10.2019
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© Depositphotos / RootstocksМост железной дороги в Киеве через Днепр с грузовым поездом
Мост железной дороги в Киеве через Днепр с грузовым поездом
© Depositphotos / Rootstocks
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может быть восстановлено.
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Ранее издание "Лига.net" со ссылкой на документ, который утвердил кабмин Украины, сообщило, что стратегия компании "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") до 2023 года учитывает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями.
По словам Пристайко, после завершения восстановления моста в Станице Луганской, в Донбассе "будут следующие мосты, следующие переходные пункты". "Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать", - заявил Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала Украина.
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Ситуация на УкраинеДонбассУкрзализныцяУкраина
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