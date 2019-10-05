МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено

КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву областями Донбасса может быть восстановлено.

По словам Пристайко, после завершения восстановления моста в Станице Луганской, в Донбассе "будут следующие мосты, следующие переходные пункты". "Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать", - заявил Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала Украина.