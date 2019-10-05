В Госдуме оценили слова главы МИД Грузии о возобновлении полетов в Россию

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МИД Грузии Давида Залкалиани, который выступил за возобновление прямых рейсов в Россию.

Депутат отметил важность заявления грузинского министра, подчеркнув особую связь грузинского и русского народов.

"К сожалению, находящееся сейчас у власти руководство Грузии своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами", — считает Морозов.

По мнению парламентария, решить сложившуюся в Грузии ситуацию могут смена риторики и переход к конструктивному взаимодействию.

"После этого мы сможем рассматривать какие-то конкретные шаги по развитию двусторонних отношений, в том числе и в сфере туризма", — заключил Морозов, отметив, что пока Тбилиси не может гарантировать безопасность россиян.

Прекращение авиасообщения

Президент Владимир Путин запретил российским перевозчикам с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией. Кроме того, Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.

Эти решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за того, что в июне в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, согласно протоколу мероприятия, сел в кресло спикера парламента.