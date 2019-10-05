В Госдуме оценили слова главы МИД Грузии о возобновлении полетов в Россию

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление главы МИД Грузии Давида Залкалиани, который выступил за возобновление прямых рейсов в Россию.
Депутат отметил важность заявления грузинского министра, подчеркнув особую связь грузинского и русского народов.
"К сожалению, находящееся сейчас у власти руководство Грузии своими действиями не способствует восстановлению полноформатных отношений между нашими государствами", — считает Морозов.
По мнению парламентария, решить сложившуюся в Грузии ситуацию могут смена риторики и переход к конструктивному взаимодействию.
"После этого мы сможем рассматривать какие-то конкретные шаги по развитию двусторонних отношений, в том числе и в сфере туризма", — заключил Морозов, отметив, что пока Тбилиси не может гарантировать безопасность россиян.
Прекращение авиасообщения
Президент Владимир Путин запретил российским перевозчикам с 8 июля прямое авиасообщение с Грузией. Кроме того, Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских компаний в Россию.
Эти решения были приняты на фоне антироссийских акций в Тбилиси из-за того, что в июне в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, согласно протоколу мероприятия, сел в кресло спикера парламента.
Тогда президент Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобное заявление непрофессиональным.