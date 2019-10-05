Путин поздравил президента Таджикистана с Днем рождения

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем рождения и отметил, что под его руководством страна добилась впечатляющих успехов в экономическом и социальном развитии.

"Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством народ Таджикистана добился впечатляющих успехов в экономическом и социальном развитии", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что в России высоко ценят личный вклад Рахмона в укрепление отношений партнерства и союзничества между странами, а также активное участие в коллективных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии и на евразийском пространстве в целом.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского общения и конструктивной совместной работы по дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах. Это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Таджикистана", - добавляется в телеграмме.