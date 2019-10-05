Медведев: от таланта учителей зависит будущее детей и страны

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских учителей с профессиональным праздником и отметил, что от их таланта зависит будущее детей, а значит и будущее страны.
"Каждый из нас хранит особые воспоминания, связанные со школьными годами. Все мы - чьи-то ученики. И порой уже в зрелом возрасте осознаем, какой огромной самоотдачи требует ваш кропотливый ежедневный труд. Ведь именно от вашего таланта, неравнодушного отношения к детям зависит их будущее. А значит, и будущее нашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.
Медведев отметил, что молодым людям требуются не только знания, но и способность мыслить самостоятельно, без чего невозможно стать личностью. А это важнейшее умение закладывается еще на школьной скамье.
"Стремитесь личным примером показать, как много значат порядочность, справедливость и уважение. Для вас работа - не просто профессия, а подлинное призвание, которому вы отдаете все свои силы, опыт, энергию", - добавляется в телеграмме.