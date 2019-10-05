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РИА Новости

Медведев: от таланта учителей зависит будущее детей и страны

10:35 05.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступает на церемонии присуждения ему степени Почетного доктора политических наук Гаванского университета на Кубе
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских учителей с профессиональным праздником и отметил, что от их таланта зависит будущее детей, а значит и будущее страны.
"Каждый из нас хранит особые воспоминания, связанные со школьными годами. Все мы - чьи-то ученики. И порой уже в зрелом возрасте осознаем, какой огромной самоотдачи требует ваш кропотливый ежедневный труд. Ведь именно от вашего таланта, неравнодушного отношения к детям зависит их будущее. А значит, и будущее нашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.
Медведев отметил, что молодым людям требуются не только знания, но и способность мыслить самостоятельно, без чего невозможно стать личностью. А это важнейшее умение закладывается еще на школьной скамье.
"Стремитесь личным примером показать, как много значат порядочность, справедливость и уважение. Для вас работа - не просто профессия, а подлинное призвание, которому вы отдаете все свои силы, опыт, энергию", - добавляется в телеграмме.
Президент России поздравил педагогов с Днем учителя
09:11РИА Новости
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
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