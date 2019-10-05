Медведев: от таланта учителей зависит будущее детей и страны

"Каждый из нас хранит особые воспоминания, связанные со школьными годами. Все мы - чьи-то ученики. И порой уже в зрелом возрасте осознаем, какой огромной самоотдачи требует ваш кропотливый ежедневный труд. Ведь именно от вашего таланта, неравнодушного отношения к детям зависит их будущее. А значит, и будущее нашей страны", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.