Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T10:11Z
https://ria.ru/20191005/1559463478.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155792/29/1557922964_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_755de1648333fe7300427000ad2e7b12.jpg
РИА Новости

В Крыму сравнили украинские беспилотники с детскими самолетиками

10:11 05.10.2019
3702
© Depositphotos / Marek UliaszПропеллер беспилотного летательного аппарата
Пропеллер беспилотного летательного аппарата
© Depositphotos / Marek Uliasz
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина сравнила украинские беспилотники с детскими самолетиками, которые без проблем будут перехвачены российскими радиоэлектронными комплексами в случае попытки их вторжения в воздушное пространство полуострова.
Беспилотный летательный аппарат (БЛА)
17 сентября, 17:35РИА Новости
"Рособоронэкспорт" выводит технику для борьбы с дронами на зарубежный рынок
Ранее украинский телеканал "1+1" выпустил сюжет, посвященный аэроразведчикам-волонтерам, которые якобы отправили в Крым ряд беспилотников и те, беспрепятственно преодолев российские средства противовоздушной обороны, сбросили на крымский город Армянск, расположенный недалеко от границы с Украиной, "тысячи листовок с напоминанием о скором возвращении". При этом в планах аэроразведчиков в следующий раз отправить дроны в Севастополь, утверждает телеканал. На городском форуме Армянска данный сюжет вызвал бурное обсуждение. В комментариях местные жители отмечали, что никаких листовок в городе по факту не было, а создание фейков стало одним из главных критериев "профессионализма" украинских журналистов.
В свою очередь глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель назвал появившуюся в украинских СМИ сюжет фейком и информационной провокацией.
"Этот фейк в очередной раз подтверждает недееспособность украинской пропаганды, в которую даже сами украинцы не верят. Самое настоящее вранье, что наши российские радиоэлектронные комплексы не смогли бы перехватить детские самолетики, на которые хватило денег у украинской стороны", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, новость о распространении листовок над Армянском не что иное как очередной фейк со стороны украинских журналистов.
"Опыта у этих "профессионалов" по фейковым новостям предостаточно", - подчеркнула Гридчина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
15 августа, 10:31РИА Новости
Силовики дважды пытались сбить беспилотник ОБСЕ, заявили в ДНР
29670011
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеБеспилотный летательный аппарат (БЛА)Армянск
Рекомендуем
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
РИА
Новости
Полиция
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Измерение артериального давления
Врач рассказал, как снизить давление без лекарств
Экоактивистка из США призвала есть детей
"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию
Лента
новостей
Снегопад в Санкт-Петербурге
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
Операция в онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина
Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало конфликт с врачами
Летающий автомобиль
Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Ольга Скабеева и Евгений Попов
Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
Мужчина едет на электросамокате
СМИ сообщили о поправках к ПДД из-за электросамокатов и гироскутеров
Автомобильное движение на Зубовском бульваре в Москве
Названы самые распространенные в России автомобили
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Зеленский обещал громкие приговоры, но что-то пошло не так
Катер Волжанка-67 на месте столкновения с берегом на Иркутском водохранилище
В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег
Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52
Опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния