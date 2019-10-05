В Петербурге автокран упал в реку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Автокран упал в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в субботу около 7.00 мск на набережной реки Фонтанки. "По предварительной информации, 5 октября около 7.00 в Петербурге по адресу: набережная реки Фонтанки 44, водитель автокрана, выйдя поправить зеркало, не поставил автомобиль на ручной тормоз, в результате произошло его падение в воду. В результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.