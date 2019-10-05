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РИА Новости

В Петербурге автокран упал в реку

10:01 05.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Автокран упал в реку Фонтанка в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в субботу около 7.00 мск на набережной реки Фонтанки. "По предварительной информации, 5 октября около 7.00 в Петербурге по адресу: набережная реки Фонтанки 44, водитель автокрана, выйдя поправить зеркало, не поставил автомобиль на ручной тормоз, в результате произошло его падение в воду. В результате ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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По этому факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что в настоящее время спасатели занимаются организацией доставки техники для подъема упавшего автокрана.
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