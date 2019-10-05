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РИА Новости

Володин призвал повышать престиж профессии учителя

09:02 05.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в День учителя заявил о необходимости повышения престижа этой профессии и социального статуса школьных педагогов.
"В нашей стране День учителя отмечают в каждой семье. Мы благодарим в этот день учителей, которые открывают школьникам мир знаний и жизни, помогают выявить способности и таланты", - говорится в поздравлении Володина учителям.
Спикер Госдумы отметил, что учитель и годы спустя остается одним из главных людей в жизни многих.
"Важно повышать престиж и социальный статус учителя, расширять возможности для его профессиональной и творческой реализации, помогать в решении бытовых проблем. От этого во многом зависит качество образования, будущее наших детей и страны", - подчеркнул Володин.
На уроке. Средняя школа № 402
08:00РИА Новости
Хорошие учителя создают хороших учеников. Что вы знаете о школе?
Он пожелал учителям здоровья, успехов и всего самого доброго.
012006
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