Володин призвал повышать престиж профессии учителя

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в День учителя заявил о необходимости повышения престижа этой профессии и социального статуса школьных педагогов.

"В нашей стране День учителя отмечают в каждой семье. Мы благодарим в этот день учителей, которые открывают школьникам мир знаний и жизни, помогают выявить способности и таланты", - говорится в поздравлении Володина учителям.

Спикер Госдумы отметил, что учитель и годы спустя остается одним из главных людей в жизни многих.

"Важно повышать престиж и социальный статус учителя, расширять возможности для его профессиональной и творческой реализации, помогать в решении бытовых проблем. От этого во многом зависит качество образования, будущее наших детей и страны", - подчеркнул Володин.