На горнообогатительном комбинате в КЧР произошло задымление

ЕКАТЕРИНБУРГ/ПЯТИГОРСК, 5 окт - РИА Новости. Задымление в одном из блоков на глубине 450 метров произошло на горнообогатительном комбинате "Урупский" в Карачаево-Черкесии, эвакуированы 46 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"Задымление силового кабеля в одном из блоков на глубине 450 метров, дым выводят через вентиляцию, пострадавших нет, 46 человек сразу были эвакуированы на поверхность", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорания не было.

В администрации Урупского ГОКа РИА Новости сообщили, что в субботу в 5.15 (3.15 мск) на 19-м горизонте произошло задымление в одном из блоков.