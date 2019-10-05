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РИА Новости

На горнообогатительном комбинате в КЧР произошло задымление

08:38 05.10.2019 (обновлено: 10:01 05.10.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ/ПЯТИГОРСК, 5 окт - РИА Новости. Задымление в одном из блоков на глубине 450 метров произошло на горнообогатительном комбинате "Урупский" в Карачаево-Черкесии, эвакуированы 46 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"Задымление силового кабеля в одном из блоков на глубине 450 метров, дым выводят через вентиляцию, пострадавших нет, 46 человек сразу были эвакуированы на поверхность", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возгорания не было.
В администрации Урупского ГОКа РИА Новости сообщили, что в субботу в 5.15 (3.15 мск) на 19-м горизонте произошло задымление в одном из блоков.
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"Вся смена в количестве 46 человек выведена на поверхность, вызваны горноспасатели, которые задымление ликвидировали. Пострадавших нет. В настоящее время работа предприятия восстановлена. Устанавливаются причины внештатной ситуации", - отмечается в сообщении.
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