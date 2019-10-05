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РИА Новости

ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

08:06 05.10.2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости
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Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 3 октября украинские силовики также два раза нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 4 октября со стороны (ВСУ - ред.) зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов калибром 120 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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