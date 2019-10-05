ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 5 окт - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 3 октября украинские силовики также два раза нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 4 октября со стороны (ВСУ - ред.) зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.