Пожарные эвакуировали ночью 30 жильцов многоквартирного дома в Якутске

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в многоквартирном доме. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в многоквартирном доме

© предоставлено МЧС России Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в многоквартирном доме

ЯКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Пожарные эвакуировали ночью 30 жильцов многоквартирного дома в городе Якутске, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

По данным ведомства, в ночь с пятницы на субботу в результате неосторожного обращения с огнем, в Якутске произошел пожар в многоквартирном доме.

"В результате огнем повреждена обшивка дома и пластиковые рамы окон трех квартир, общая площадь пожара составляет 20 квадратных метров. На ликвидацию последствий происшествия привлекалось 9 единиц техники и 31 человек личного состава Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцами было эвакуировано более 30 жильцов. Погибших, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.