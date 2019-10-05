Пожарные эвакуировали ночью 30 жильцов многоквартирного дома в Якутске

ЯКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Пожарные эвакуировали ночью 30 жильцов многоквартирного дома в городе Якутске, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
По данным ведомства, в ночь с пятницы на субботу в результате неосторожного обращения с огнем, в Якутске произошел пожар в многоквартирном доме.
"В результате огнем повреждена обшивка дома и пластиковые рамы окон трех квартир, общая площадь пожара составляет 20 квадратных метров. На ликвидацию последствий происшествия привлекалось 9 единиц техники и 31 человек личного состава Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцами было эвакуировано более 30 жильцов. Погибших, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Виновник и ущерб устанавливаются, на месте работает дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Якутска.