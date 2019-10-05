Глава Якутии позвал в гости создателя "Игры престолов"

ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев позвал в гости писателя, автора "Игры престолов" Джорджа Мартина.

Обращение он опубликовал в Twitter на двух языках – английском и русском.

"Седьмое пекло, Джордж! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году", - написал он.

Ранее организаторы акции по вручению "народного "Оскара" актеру Леонардо Ди Каприо запланировали сделать вручение статуэтки традицией и ежегодно награждать выдающихся людей. Для этого активисты собрали почти 1,4 килограмма серебра и золото для позолоты. Участие в акции приняли около 150 человек.

При выборе образа для статуэтки Джорджу Мартину фанаты остановились на Страже стены. По мнению фанатов, Стена из "Игры престолов" имеет реальное воплощение в Якутии – это Ленские столбы, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Народную премию адресату доставляли по принципу шести рукопожатий. В конце июля статуэтка оказалась у помощницы писателя Джанет Северанс.