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РИА Новости

Глава Якутии позвал в гости создателя "Игры престолов"

06:51 05.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмериканский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин
Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев позвал в гости писателя, автора "Игры престолов" Джорджа Мартина.
Обращение он опубликовал в Twitter на двух языках – английском и русском.
"Седьмое пекло, Джордж! В Якутии зима совсем близко. Но уже не один год жители Якутии согреваются длинными зимними вечерами, читая твои книги. Приезжай в нашу республику в гости. Почувствуй, что значит находиться к северу от Стены половину месяцев в году", - написал он.
Ранее организаторы акции по вручению "народного "Оскара" актеру Леонардо Ди Каприо запланировали сделать вручение статуэтки традицией и ежегодно награждать выдающихся людей. Для этого активисты собрали почти 1,4 килограмма серебра и золото для позолоты. Участие в акции приняли около 150 человек.
Передача статуэтки, изготовленной в Якутии, помощнице писателя Джорджа Мартина
3 октября, 13:28Культура
Джордж Мартин пообещал дорожить наградой якутских фанатов "Игры престолов"
При выборе образа для статуэтки Джорджу Мартину фанаты остановились на Страже стены. По мнению фанатов, Стена из "Игры престолов" имеет реальное воплощение в Якутии – это Ленские столбы, входящие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Народную премию адресату доставляли по принципу шести рукопожатий. В конце июля статуэтка оказалась у помощницы писателя Джанет Северанс.
В четверг организаторы получили видеообращение от знаменитого писателя-фантаста. Он назвал статуэтку красивой, поблагодарил за то, что ему ее отправили, и назвал награду "действительно замечательным жестом". Мартин отметил, что будет ей дорожить.
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Джордж МартинЛеонардо Ди КаприоАйсен НиколаевРоссияЯкутияTwitter
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