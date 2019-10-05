В Южной Корее запретили опасные грузы в Ульсане после взрыва на танкере

СЕУЛ, 5 окт – РИА Новости. Южнокорейские власти запретили провоз и разгрузку опасных веществ в части гаваней порта Ульсан после взрыва и пожара на танкере, передает агентство Рёнхап.

Администрация Ульсана, региональное управление океанов и рыболовства, а также управление порта приняли решение запретить в нескольких причалах, расположенных под мостом Ульсан, провоз и разгрузку опасных веществ, включая различные виды масел и газов. Ограничения в том числе распространяются на причал номер 9, где и произошел взрыв на танкере 29 сентября.

"Решение запретить оборот опасных грузов в некоторых гаванях порта Ульсан - это мера для защиты имущества и жизней граждан, которые используют мост Ульсан, от возможной масштабной катастрофы в будущем", - сообщил представитель ульсанской администрации.

Как отмечает агентство, после взрыва движение по мосту Ульсан было прекращено на два дня для проверки его безопасности, что вызвало большие неудобства для местных жителей.

В порту Ульсан на танкере Stolt Groenland под флагом Каймановых островов, на котором перевозили нефтепродукты и химикаты, 29 сентября прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, в их числе граждане России и Филиппин, все они были эвакуированы. Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на пришвартованный рядом грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находились 21 член экипажа, они также были эвакуированы.