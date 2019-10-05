Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева назвала троллингом оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Ранее, выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Лукашенко сказал: "Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России..."
После небольшой паузы украинский президент поправил Лукашенко: "Украины, Александр Григорьевич". "Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал?" — произнес Лукашенко. На это украинский лидер ответил: "Слава богу, нет!", после чего в зале раздался смех.
"Как смешно Лукашенко троллит Зеленского", — написала Скабеева в своем телеграм-канале.
Она также назвала слова Лукашенко "оговорочкой по Фрейду".
Лукашенко и Зеленский: оговорочка по Фрейду 😂 pic.twitter.com/TmDYrm4jCi— Olga Skabeeva (@OSkabeeva) 4 октября 2019 г.