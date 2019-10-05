Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T08:31Z
https://ria.ru/20191005/1559460812.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155319/33/1553193358_0:116:1810:1134_1036x0_80_0_0_d32c1f8ffffd98bfd6db98dabcb2f32e.jpg
РИА Новости

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

04:35 05.10.2019 (обновлено: 08:31 05.10.2019)
44999
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева назвала троллингом оговорку президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе встречи с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Ранее, выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Лукашенко сказал: "Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России..."
После небольшой паузы украинский президент поправил Лукашенко: "Украины, Александр Григорьевич". "Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал?" — произнес Лукашенко. На это украинский лидер ответил: "Слава богу, нет!", после чего в зале раздался смех.
"Как смешно Лукашенко троллит Зеленского", — написала Скабеева в своем телеграм-канале.
Она также назвала слова Лукашенко "оговорочкой по Фрейду".
1414686559
Обсудить 23
Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Который раз встречаю "новость" о том, что сказала Скабеева, кому она что ответила и кого потроллила. Она кто вообще?
5 октября, 08:48
Инна Д
60000120
Эта особа везде затычка
5 октября, 08:51
FBI STALKER
50000118
Рекомендуем
Ребенок с книгами
В Сети удивились задаче для первоклассников
РИА
Новости
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
Экоактивистка из США призвала есть детей
"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию
Лента
новостей
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла оговорку Лукашенко про Россию на встрече с Зеленским
Новорожденный
В Казахстане врачи вместо реанимации отправили новорожденного в холодильник
Маргарита Грачева с биопротезом на руке
Россиянка, которой бывший супруг отрубил кисти рук, снова собирается замуж
Урок
Учительница в Красноярске обратилась в полицию из-за злой шутки учеников
Ольга Скабеева и Евгений Попов
Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
Полиция
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Летающий автомобиль
Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Сцена шоу Голос
Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
На уроке. Средняя школа № 402
Хорошие учителя создают хороших учеников. Что вы знаете о школе?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния