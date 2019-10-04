Лукашенко назвал Украину Россией в разговоре с Зеленским

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Лукашенко заявил: "Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России <...>"
После небольшой паузы Зеленский поправил белорусского лидера.
— Украины, Александр Григорьевич.
— Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал?
— Слава богу, нет! — ответил Зеленский.
После этих слов в зале раздался смех.
20 сентября, 04:09РИА НовостиЗеленского рассмешили шутки о России и Лукашенко