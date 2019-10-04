Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-04T18:56Z
https://ria.ru/20191004/1559445994.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155944/61/1559446170_0:0:1562:878_1036x0_80_0_0_f410f31ce07f86d03973e23561f46f57.png
РИА Новости

Лукашенко назвал Украину Россией в разговоре с Зеленским

16:30 04.10.2019 (обновлено: 18:56 04.10.2019)
74476
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Лукашенко заявил: "Знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России <...>"
После небольшой паузы Зеленский поправил белорусского лидера.
— Украины, Александр Григорьевич.
— Я испугался, думал, неужели "Владимир Владимирович" сказал?
— Слава богу, нет! — ответил Зеленский.
После этих слов в зале раздался смех.
Президент Украины Владимир Зеленский
20 сентября, 04:09РИА Новости
Зеленского рассмешили шутки о России и Лукашенко
10446815222781
Обсудить 34
Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВладимир ПутинБелоруссияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Молодец, Лукашенко наш человек! 😂👍
4 октября, 17:43
Товарищ .
84170009
Оговорочка по Фрейду :)
4 октября, 16:32
Гульназ Асатова
7990004
Рекомендуем
Шведская активистка Грета Тунберг
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА
Новости
Георгий Габуния
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос
Шашлык
Названо самое вредное мясо
Жительница поселка Октябрь Донецкой области, чей дом попал под артобстрел в ночь с 22 на 23 сентября
СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Лента
новостей
Что поставили, то и пьем: тост Зеленского и Лукашенко рассмешил зал
"Что поставили, то и пьем": тост Зеленского и Лукашенко рассмешил зал
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в российских СМИ
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Владимир Путин отказался читать заготовленную речь
Путин отказался зачитывать вступительное слово на заседании в Сочи
Строительство газопровода Северный поток-2
Дания обязана разрешить строить "Северный поток — 2", заявили в "Газпроме"
Сотрудники ФСБ РФ
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Газодобывающее предприятие на Украине
Киеву не понадобится продлевать договор с Москвой, заявили в "Нафтогазе"
Юлия Юзик
В Иране отпустят задержанную российскую журналистку
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Эквадоре прекратили забастовку, парализовавшую на два дня страну
04:00Бюст Гагарина установили в планетарии аргентинской провинции Сан-Луис
03:48Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
03:30ФНС не нашла подтверждений случаев мошенничества с подделкой своих писем
03:20В Перу объяснили, как выборы в конгресс помогут консолидировать страну
03:16Названа дата декабрьского запуска метеорологического спутника "Электро-Л"
03:13В МЧС рассказали, как словом остановить собаку, которая хочет вас покусать
02:20За демонтаж ядерного реактора Трамп готов снять санкции с КНДР на три года
02:14После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
01:59Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
01:43Демократы в конгрессе США запросили документы по Украине у Белого дома
01:36В Германии два человека умерли от колбасы
01:29В США перевернулся автобус со страдающими проблемами развития людьми
01:21Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
01:19Трибунал Колумбии отменил амнистию для бывших лидеров РВСК
01:13Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
01:08В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
01:03Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
01:00Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
00:52Стал известен победитель шоу "Голос. 60+"
Лента новостейМолния