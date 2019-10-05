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РИА Новости

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

04:17 05.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила с 2020 года распространить взимание налога на самозанятых граждан на все регионы страны.
По ее словам, эксперимент по этому специальному налоговому режиму проходит успешно.
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С прошлого года в четырех российских регионах — Москве, Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан — в рамках эксперимента действует схема по взиманию налога для самозанятых. Лица, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с юрлицами.
Матвиенко отметила, что в качестве самозанятых зарегистрировалось свыше 200 тысяч человек.
Отметив успешность этого механизма, она предложила "не затягивать" с распространением его на все регионы.

Предложения Силуанова

В свою очередь, первый вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать этот налоговый режим, а после этого расширять его действие в субъектах.
"Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее, и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован", — отметил он.
По словам первого вице-премьера, новый режим, который работает в качестве эксперимента в четырех регионах, себя зарекомендовал неплохо.
"Хотя там есть определенные риски: целый ряд предприятий теперь нанимают работников не как сотрудников предприятий, а как самозанятых", — сказал он.
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Против ограничения списка профессий

С ним не согласился президент "Опоры России" Александр Калинин.
"Мы считаем, что можно сделать список, кого нельзя переводить в категорию самозанятых. Но мы против того, чтобы делать ограничительный список профессий для самозанятых", — приводят его слова "Известия".
Калинин заявил, что микробизнесом в стране занимаются более десяти миллионов человек, и в случае излишней бюрократизации они останутся "в тени".
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