Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

© AP Photo / Jose Luis Magana Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.

Конгрессмены трех комитетов по разведке, иностранным делам, реформам и надзору направили письмо на имя исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Майка Малвени.

Конгрессмены установили срок, в течение которого Белый дом должен предоставить все необходимые документы, — до 18 октября. Отказ будет рассматриваться как "свидетельство препятствия расследованию".

Председатели трех комитетов указывают, что в ходе общения с журналистами Трамп заявил, что он "всегда сотрудничает" с конгрессом. "Заявление президента Трампа является заведомо ложным. Белый дом отказывается сотрудничать или отвечать на многочисленные запросы наших комитетов предоставить документы на добровольной основе", — заявили демократы.

Они вновь отвергли претензии республиканцев по поводу необходимости проведения общего голосования палатой представителей и принятия резолюции для официального начала расследования в рамках импичмента.

Импичмент Трампу

В палате представителей демократы, у которых большинство голосов, 24 сентября начали процедуру импичмента Трампа. Президента обвиняют в том, что тот просил помощи зарубежного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп отрицает обвинения.

Если обвинения в палате представителей утвердят, их передадут в сенат, который примет окончательное решение. В верхней палате большинство у республиканцев — однопартийцев Трампа.

Телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским оказался в центре внимания после публикаций в СМИ. В них говорилось, что сотрудник разведки счел беседу тревожной и подал жалобу руководству.

После этого расшифровку разговора и саму жалобу опубликовали. Стенограмма подтвердила, что Трамп просил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, занимавшегося изучением деятельности Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Джо Байдена Хантер.

В 2016 году Байден-старший потребовал от украинских властей проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генерального прокурора.