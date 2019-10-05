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РИА Новости

Демократы запросили у Белого дома документы по Украине

01:43 05.10.2019 (обновлено: 10:07 05.10.2019)
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 окт — РИА Новости. Демократы в палате представителей конгресса США запросили документы по Украине у Белого дома в связи с расследованием в рамках импичмента Дональда Трампа, говорится в распространенном заявлении.
Конгрессмены трех комитетов по разведке, иностранным делам, реформам и надзору направили письмо на имя исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Майка Малвени.
Конгрессмены установили срок, в течение которого Белый дом должен предоставить все необходимые документы, — до 18 октября. Отказ будет рассматриваться как "свидетельство препятствия расследованию".
Председатели трех комитетов указывают, что в ходе общения с журналистами Трамп заявил, что он "всегда сотрудничает" с конгрессом. "Заявление президента Трампа является заведомо ложным. Белый дом отказывается сотрудничать или отвечать на многочисленные запросы наших комитетов предоставить документы на добровольной основе", — заявили демократы.
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Трамп настаивает, что в "деле Байдена" его волнует борьба с коррупцией
Они вновь отвергли претензии республиканцев по поводу необходимости проведения общего голосования палатой представителей и принятия резолюции для официального начала расследования в рамках импичмента.

Импичмент Трампу

В палате представителей демократы, у которых большинство голосов, 24 сентября начали процедуру импичмента Трампа. Президента обвиняют в том, что тот просил помощи зарубежного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Трамп отрицает обвинения.
Если обвинения в палате представителей утвердят, их передадут в сенат, который примет окончательное решение. В верхней палате большинство у республиканцев — однопартийцев Трампа.
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СМИ: Трамп проигнорирует запросы по импичменту, не одобренные конгрессом
Телефонный разговор президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским оказался в центре внимания после публикаций в СМИ. В них говорилось, что сотрудник разведки счел беседу тревожной и подал жалобу руководству.
После этого расшифровку разговора и саму жалобу опубликовали. Стенограмма подтвердила, что Трамп просил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, занимавшегося изучением деятельности Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Джо Байдена Хантер.
В 2016 году Байден-старший потребовал от украинских властей проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генерального прокурора.
При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что у него нет свидетельств о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.
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1913663311
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Импичмент Дональда ТрампаХантер БайденСитуация на УкраинеВиктор ШокинДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Похоже, придётся нам снова вмешиваться, а то ведь сами они там ни выбрать достойного президента не могут, ни импичмент ему объявить. Что за люди, Северный поток им через их ранчи!
5 октября, 03:28
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
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