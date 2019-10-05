Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ

"PayPal принял решение отказаться от дальнейшего участия в Ассоциации Libra на данном этапе и продолжить уделять основное внимание продвижению нашей существующей миссии и бизнес приоритетам", - приводит телеканал выдержку из заявления PayPal.

Libra – криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. По данным СМИ, продукт уже получил поддержку Visa, Mastercard, Uber, eBay, Farfetch и других компаний. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование.