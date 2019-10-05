В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Воздушно-акробатическое цифровое шоу, посвященное финальной волне перехода на цифровое эфирное телевидение, пройдет на летном поле "Заводское" в Симферополе, сообщает пресс-служба крымского правительства.

Шоу начнет в субботу в 11.00 по мск.

"Команда из двух десятков профессиональных парашютистов из авиационно-спортивного клуба "Крым" исполнит в небе акробатическую фигуру в виде цифровой бабочки – символа цифрового ТВ", - говорится в сообщении.

Акция призвана напомнить крымчанам о предстоящем отключении аналогового вещания. Кроме того, парашютисты совершат прыжки с большими развевающимися флагами 20 телеканалов, входящих в два обязательных мультиплекса, и флагом "цифры".

"На земле парашютистов будут ждать волонтеры, которые развернут цифровой флаг страны 30 на 20 метров", - подчеркнули в пресс-службе.