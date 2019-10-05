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РИА Новости

В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу

01:08 05.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПереход на цифровое телевещание
Переход на цифровое телевещание
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Переход на цифровое телевещание. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Воздушно-акробатическое цифровое шоу, посвященное финальной волне перехода на цифровое эфирное телевидение, пройдет на летном поле "Заводское" в Симферополе, сообщает пресс-служба крымского правительства.
Шоу начнет в субботу в 11.00 по мск.
"Команда из двух десятков профессиональных парашютистов из авиационно-спортивного клуба "Крым" исполнит в небе акробатическую фигуру в виде цифровой бабочки – символа цифрового ТВ", - говорится в сообщении.
Акция призвана напомнить крымчанам о предстоящем отключении аналогового вещания. Кроме того, парашютисты совершат прыжки с большими развевающимися флагами 20 телеканалов, входящих в два обязательных мультиплекса, и флагом "цифры".
Военнослужащие отряда специального назначения внутренних войск Витязь во время занятий по парашютной подготовке в Московской области
2 октября, 07:32РИА Новости
Крымские парашютисты соберут в небе силуэт "цифровой бабочки"
"На земле парашютистов будут ждать волонтеры, которые развернут цифровой флаг страны 30 на 20 метров", - подчеркнули в пресс-службе.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
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Переход на цифровое телевидениеКрымРоссияОбщество
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