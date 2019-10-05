Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T01:03Z
https://ria.ru/20191005/1559459930.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155858/40/1558584078_0:131:3071:1858_1036x0_80_0_0_bb96c228142ebb0dd8d8cddfca47c815.jpg
РИА Новости

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа

01:03 05.10.2019
346
© REUTERS / Ammar Awad/File PhotoИзраильские солдаты на дежурстве
Израильские солдаты на дежурстве
© REUTERS / Ammar Awad/File Photo
Израильские солдаты на дежурстве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
"С территории Газы в сторону Израиля были запущены две ракеты, которые не пересекли границу с Израилем", - говорится в сообщении армии.
Ситуация на границе с сектором Газа обострилась вечером в пятницу.
Как сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра, 54 палестинца были ранены в результате стычек израильских военных с демонстрантами "Марша возвращения", проходившего у границы, из них 22 человека получили огнестрельные ранения. Погиб 28-летний палестинец.
Сектор Газа
Вчера, 20:40РИА Новости
В Газе число пострадавших в стычках с израильскими военными возросло до 54
240040
Обсудить 1
Тель-АвивИзраильВ мире
Рекомендуем
Израильские солдаты прячутся во время воздушной тревоги
На юге Израиля прозвучала сирена воздушной тревоги
РИА
Новости
Лидер иракских шиитов, глава парламентского блока Саирун Муктада ас-Садр
Лидер иракских шиитов призвал к отставке правительства и досрочным выборам
Сектор Газа
В Газе число пострадавших в стычках с израильскими военными возросло до 54
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде
Генсек ООН призывает правительство Ирака и демонстрантов к диалогу
Лента
новостей
Участники акции протеста в Багдаде, Ирак. 4 октября 2019
Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
Очередь во время выборов в Рио-де-Жанейро
Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
Переход на цифровое телевещание
В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
Президент Эквадора Ленин Морено
В Эквадоре не вернут субсидии на бензин, отмена которых вызвала протесты
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
Новый парламент Израиля привели к присяге
Флаг Аргентины
Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
Ралли кандидата в президенты США от демократической партии Бернард Сандерс
После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
Платежная система PayPal
Компания PayPal выходит из проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния