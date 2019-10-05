Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.

"С территории Газы в сторону Израиля были запущены две ракеты, которые не пересекли границу с Израилем", - говорится в сообщении армии.

Ситуация на границе с сектором Газа обострилась вечером в пятницу.