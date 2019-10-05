Украинскую певицу MARUV номинировали на премию "Лучший артист MTV Россия"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Отказавшаяся представлять свою страну на "Евровидении-2019" украинская певица Maruv (Анна Попелюх) стала номинантом на премию "Лучший артист MTV Россия". Об этом говорится на Отказавшаяся представлять свою страну на "Евровидении-2019" украинская певица Maruv (Анна Попелюх) стала номинантом на премию "Лучший артист MTV Россия". Об этом говорится на сайте MTV EMA 2019.

На премию также номинировали российских реперов Face и Noize MC, группу Little Big и певицу Zivert.

В этом году Maruv победила в финале национального украинского отбора на "Евровидение", однако ей пришлось отказаться от участия, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступления в России.