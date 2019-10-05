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РИА Новости
Культура

Украинскую певицу MARUV номинировали на премию "Лучший артист MTV Россия"

00:35 05.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Певица MARUV
Певица MARUV
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Отказавшаяся представлять свою страну на "Евровидении-2019" украинская певица Maruv (Анна Попелюх) стала номинантом на премию "Лучший артист MTV Россия". Об этом говорится на сайте MTV EMA 2019.
На премию также номинировали российских реперов Face и Noize MC, группу Little Big и певицу Zivert.
В этом году Maruv победила в финале национального украинского отбора на "Евровидение", однако ей пришлось отказаться от участия, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступления в России.
Тогда артистка заявила, что видит попытки надавить на нее, чтобы заставить отказаться представлять свою страну на конкурсе.
Певица MARUV в клипе Между нами
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