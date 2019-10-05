Эксперты рассказали о притоке студентов в педагогические вузы

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Опрошенные накануне Дня учителя эксперты рассказали РИА Новости о притоке студентов в педагогические вузы, о том, чем отличаются подходы в преподавании у молодых учителей и их старших коллег, и почему необходимо, чтобы разные поколения дополняли друг друга.

В 1994 году ЮНЕСКО провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя (World Teachers' Day). Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. В 2019 году это "Молодые учителя – будущее профессии", отмечается на сайте ЮНЕСКО.

Отвечая на вопрос о том, какая разница в подходах к преподаванию у молодых учителей и представителей старшего поколения, заслуженный учитель России, академик РАО, директор Центра образования №109 Евгений Ямбург отметил, что молодые педагоги ближе по ментальности к ученикам, "это уже цифровое поколение, и они разговаривают на одном языке, и замечательно пользуются гаджетами".

"И, кстати, даже вот в России у нас, при всех трудностях, уже наблюдается приток в педагогические вузы, идут ребята с большими баллами, но не только из педвузов, приходят и из "Бауманки", и из университетов вот эти айтишники", - сказал он РИА Новости.

Это отмечает и директор московской школы №1409, экс-депутат Мосгордумы Ирина Ильичева.

"Я могу вам сказать абсолютно точно, что это теперь профессия, которая востребована, об этом говорит конкурс в педагогические вузы, который в настоящий момент как у ведущих вузов нашей столицы", - сказала она РИА Новости.

Как добавил Ямбург, если молодые педагоги прекрасно работают в "цифре", то "пожилые учителя несут те традиции, те подходы, без которых тоже не будет педагогики".

"Здесь должно быть чувство меры, они должны друг друга дополнять", - отметил он.

Ямбург привел в пример историю с молодой участницей конкурса "Учитель года", проводившей в рамках испытаний урок, посвященный творчеству поэта Михаила Лермонтова.

"И у нее на интерактивной доске был Лермонтов в фас, Лермонтов в профиль, стрелочки всякие на тенденции творчества. Если кто-то когда-то видел фильм "Общество мертвых поэтов", то это тот же перегиб, та же пародия. Я проголосовал и вышел… На этом уроке я бы свечу зажег и читал бы стихи им, потому что у них утеряно доверие к слову. А на другом уроке без планшета не обойтись", - рассказал Ямбург.

Как он отметил, нельзя терять традиции и нельзя отставать от жизни, от молодых людей.

Ильичева отметила, что учитель – "это не просто профессия, это призвание.

"Сейчас в школе самое главное то, что нам удалось найти реальный баланс между учителями, которые уже имеют действительно большой стаж работы, и такое количество молодых замечательных людей пришло сейчас в школу. Вот это здорово, что и опыт сохраняется, и что новые идеи появляются", - сказала она.

По ее мнению, сейчас также сформировался абсолютно новый образ современного учителя – они работают в современных условиях, в современных зданиях, если педагоги творчески относятся к своему труду, они имеют возможность получать гранты, а также проходят стажировки как в России, так и за рубежом.