Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T00:16Z
https://ria.ru/20191005/1559459388.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152391/52/1523915231_0:155:3001:1843_1036x0_80_0_0_b4a47c70f74c2fd1018f0f91c1c6a7c4.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали о притоке студентов в педагогические вузы

00:16 05.10.2019
194
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты университета
Студенты университета
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Студенты университета. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Опрошенные накануне Дня учителя эксперты рассказали РИА Новости о притоке студентов в педагогические вузы, о том, чем отличаются подходы в преподавании у молодых учителей и их старших коллег, и почему необходимо, чтобы разные поколения дополняли друг друга.
В 1994 году ЮНЕСКО провозгласила 5 октября Всемирным днем учителя (World Teachers' Day). Каждый год празднование Всемирного дня учителя посвящено определенной теме. В 2019 году это "Молодые учителя – будущее профессии", отмечается на сайте ЮНЕСКО.
Отвечая на вопрос о том, какая разница в подходах к преподаванию у молодых учителей и представителей старшего поколения, заслуженный учитель России, академик РАО, директор Центра образования №109 Евгений Ямбург отметил, что молодые педагоги ближе по ментальности к ученикам, "это уже цифровое поколение, и они разговаривают на одном языке, и замечательно пользуются гаджетами".
"И, кстати, даже вот в России у нас, при всех трудностях, уже наблюдается приток в педагогические вузы, идут ребята с большими баллами, но не только из педвузов, приходят и из "Бауманки", и из университетов вот эти айтишники", - сказал он РИА Новости.
Московские школьники
Вчера, 07:05РИА Новости
Средний возраст московского учителя - 44 года, почти 90% из них - женщины
Это отмечает и директор московской школы №1409, экс-депутат Мосгордумы Ирина Ильичева.
"Я могу вам сказать абсолютно точно, что это теперь профессия, которая востребована, об этом говорит конкурс в педагогические вузы, который в настоящий момент как у ведущих вузов нашей столицы", - сказала она РИА Новости.
Как добавил Ямбург, если молодые педагоги прекрасно работают в "цифре", то "пожилые учителя несут те традиции, те подходы, без которых тоже не будет педагогики".
"Здесь должно быть чувство меры, они должны друг друга дополнять", - отметил он.
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса Учитель года России — 2019
Вчера, 21:35РИА Новости
Преподавательница из Волгограда стала победителем конкурса "Учитель года"
Ямбург привел в пример историю с молодой участницей конкурса "Учитель года", проводившей в рамках испытаний урок, посвященный творчеству поэта Михаила Лермонтова.
"И у нее на интерактивной доске был Лермонтов в фас, Лермонтов в профиль, стрелочки всякие на тенденции творчества. Если кто-то когда-то видел фильм "Общество мертвых поэтов", то это тот же перегиб, та же пародия. Я проголосовал и вышел… На этом уроке я бы свечу зажег и читал бы стихи им, потому что у них утеряно доверие к слову. А на другом уроке без планшета не обойтись", - рассказал Ямбург.
Как он отметил, нельзя терять традиции и нельзя отставать от жизни, от молодых людей.
Ильичева отметила, что учитель – "это не просто профессия, это призвание.
Участники конкурса Педагог-психолог России 2019
30 сентября, 17:11Социальный навигатор
Стартовал федеральный этап конкурса "Педагог-психолог России 2019"
"Сейчас в школе самое главное то, что нам удалось найти реальный баланс между учителями, которые уже имеют действительно большой стаж работы, и такое количество молодых замечательных людей пришло сейчас в школу. Вот это здорово, что и опыт сохраняется, и что новые идеи появляются", - сказала она.
По ее мнению, сейчас также сформировался абсолютно новый образ современного учителя – они работают в современных условиях, в современных зданиях, если педагоги творчески относятся к своему труду, они имеют возможность получать гранты, а также проходят стажировки как в России, так и за рубежом.
"Я считаю, что, конечно же, все должны друг у друга учиться. Кто останавливается и вдруг прекращает учиться, не важно, в каком возрасте, даже в очень молодом, прекращается развитие человека. И вот как раз это взаимодействие старшего поколения и нашего молодого поколения, оно и даст то, что нужно образованию", - заключила Ильичева.
300002
Обсудить 0
Михаил ЛермонтовЮНЕСКОМосковская городская думаРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Ребенок с книгами
В Сети удивились задаче для первоклассников
РИА
Новости
Израильские солдаты прячутся во время воздушной тревоги
На юге Израиля прозвучала сирена воздушной тревоги
Владелец телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK, депутат Рады Тарас Козак
Власти Украины боятся дискуссий о давлении на СМИ, заявил депутат ВР
Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден выступает в Атланте
Рейтинг Байдена упал почти до минимума из-за украинского скандала в США
Лента
новостей
Президент Эквадора Ленин Морено
В Эквадоре не вернут субсидии на бензин, отмена которых вызвала протесты
Производство колбасы
В Германии два человека умерли из-за зараженной колбасы
Флаг Аргентины
Аргентина хочет провести перекрестные года с Россией в 2020 или 2021 годах
Ралли кандидата в президенты США от демократической партии Бернард Сандерс
После сердечного приступа Сандерс заявил, что готов вернуться к работе
Переход на цифровое телевещание
В Крыму пройдет воздушное цифровое шоу
Страны мира. Италия
В Италии полиция задержала двух туристов за вандализм на Пизанской башне
Демонстранты во время комендантского часа в Багдаде
Генсек ООН призывает правительство Ирака и демонстрантов к диалогу
Очередь во время выборов в Рио-де-Жанейро
Министра туризма Бразилии обвинили в нарушениях на выборах в 2018 году
Американский писатель-фантаст Джордж Рэймонд Ричард Мартин
Глава Якутии позвал в гости создателя "Игры престолов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния