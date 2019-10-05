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РИА Новости
Туризм

Названы лучшие гастрономические фестивали октября

10:13 05.10.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГастрономический фестиваль "Золотая осень"
Гастрономический фестиваль Золотая осень
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В Москве, Подмосковье, Ивановской и Тверской областях, Самаре, Костроме и Тамбове в октябре проходят самые популярные гастрономические фестивали на открытом воздухе, сообщает ТурСтат.
Список мероприятий представлен по результатам анализа уникальности и посещаемости гастрособытий. Вход на них свободный.

"Золотая осень", Москва

Гастрономический фестиваль "Золотая осень" проходит в Москве с 4 по 13 октября в пятый раз.
На 1,5 тысячах площадках состоятся выставки-продажи фермерской и сельскохозяйственной продукции, лекции, мастер-классы и концерты. В прошлом году мероприятие посетили 6,5 миллиона человек.

"Ивановский Капустник", Ивановская область

Фестиваль состоится 5 октября в деревне Крутово Ивановской области. Участники смогут попробовать блюда из капусты, посетить ярмарку сельскохозяйственной продукции и сувениров, поучаствовать в конкурсах на лучшее огородное пугало и на самый большой качан капусты.

"Барыня Капуста", Тверская область

На фестивале "Барыня Капуста" 5 октября в городе Зубцов Тверской области можно будет гости смогут стать участниками игр, фотосессии и конкурса по квашению капусты "Пора квасить!", погулять по сельскохозяйственной ярмарке, посмотреть театрализованное представление и концерт.

"Клюквенный сок", Кострома

Фестиваль "Клюквенный сок" проходит 5 октября в поселке Мисково под Костромой. Там находится одна из самых крупных в России плантаций клюквы. В программе — дегустация блюд с клюквой, экскурсии на болото и клюквенные поля, турнир по футболу "КлюквоБол".
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"Ярмарка Вкусов", Самара

В Самаре, на площади Куйбышева, сегодня ждут гостей фестиваля еды и напитков "Ярмарка вкусов — Чайхона". Здесь можно посетить выставку-продажу блюд национальной кухни мусульманских народов, халяльных продуктов, кулинарное шоу "Битва пловов", шоу этнических барабанщиков.

"Аксаковская уха", Московская область

Гастрономический фестиваль "Аксаковская уха" проходит 5 октября в музее-заповеднике "Усадьба Мураново" в Пушкинском районе Подмосковья. Посмотреть, как готовят уху "по-царски" по старинному рецепту и попробовать блюда из рыбы, поучаствовать в кулинарных поединках, творческих и ремесленных мастер-классах смогут все желающие.

"Тамбовская Картошка", Тамбов

Сотни килограммов вареного картофеля и жареную картошку на огромной сковороде приготовят участники фестиваля в Тамбове, на который гостей приглашают 12 и 13 октября.
Посетительница фестиваля Золотая осень фотографирует стог сена на Красной площади
Вчера, 17:22РИА Новости
В Москве стартовал фестиваль "Золотая осень"
410000
ТуризмТамбовТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваТверская областьСамараИвановская областьМосковская областьКострома
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