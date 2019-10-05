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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Кто съел пророка?" Проглотивший Иону кит в Якутии стал карасем

08:00 05.10.2019
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© Иллюстрация РИА НовостиИона во чреве кита. Дерево, масло. Тобольск, XVIII век
Иона во чреве кита. Дерево, масло. Тобольск, XVIII век
© Иллюстрация РИА Новости
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Алексей Михеев. Пророк Иона, день памяти которого в субботу отмечают христиане, — один из самых удивительных персонажей Библии. Три дня он провел во чреве кита. С его именем связаны и другие чудеса, над разгадкой которых богословы бьются по сей день, в том числе и в России. В праздник одного из самых известных ветхозаветных пророков о нем выходит книга на якутском языке. Что в библейской истории больше всего трогает северян — в материале РИА Новости.

Морское чудовище

За восемь столетий до Рождества Христова Бог велел жившему на израильской земле пророку Ионе отправиться в столицу Ассирийского государства Ниневию, чтобы призвать ее жителей к покаянию. Какие именно ужасные злодеяния там творились, Библия не уточняет. Но о том, что пророку Ионе идти туда совершенно не хотелось, говорится прямо. Не хотелось настолько, что он прямо нарушил указание Бога и велел корабельщикам везти его как можно дальше от этого осиного гнезда.
Но поднялся ветер — разразилась "великая буря". Корабельщики в ужасе бросили жребий, чтобы узнать: за чьи грехи они навлекли на себя гнев Божий. Жребий пал на Иону, который сознался в неповиновении Богу и призвал мореплавателей бросить его в море. Как только они сделали это, буря прекратилась.
© Фото : FredarchНиневия, культурный центр древнейшей цивилизации Месопотамии
Ниневия, культурный центр древнейшей цивилизации Месопотамии
© Фото : Fredarch
Ниневия, культурный центр древнейшей цивилизации Месопотамии
Но пророк Иона не погиб. Господь повелел большому киту поглотить его. Во чреве кита ослушник провел три дня и три ночи. Согласно Писанию, все это время он молил Бога простить его за непослушание. И был услышан. Огромная рыба подплыла к берегу и выплюнула Иону на сушу.

Символ Гроба Господня

Ученые долго спорили, кто именно проглотил пророка и действительно ли у него был шанс выжить. Утверждали, что глотка кита слишком узкая и человек в нее не пролезет. Предполагали, что это могли быть, к примеру, кашалот или косатка. Журнал Natural history писал о китобоях, чью шлюпку в 1891 году потопил огромный кашалот. Добравшись до судна, они обнаружили, что один их товарищ пропал без вести. Охоту все же продолжили, кашалота убили и, разделывая на следующий день его тушу, обнаружили в ней пропавшего — живого. Несчастный находился без сознания, а его кожа стала белоснежной под действием желудочного сока животного.
Всем на удивление больной вскоре пришел в себя, а через месяц окончательно поправился. Через три недели он в подробностях описал свое путешествие по желудку в кромешной тьме и слизи.
Так что принципиальная возможность выжить в таких ужасных обстоятельствах доказана опытным путем. Однако споры о том, какое млекопитающее проглотило Иону и сколько часов в нем мог продержаться пророк, продолжаются.
© AFP 2019 / ArmyОстанки кашалота, найденные на чилийском пляже в 2003 году
Останки кашалота, найденные на чилийском пляже в 2003 году
© AFP 2019 / Army
Останки кашалота, найденные на чилийском пляже в 2003 году
Исследователи Библии сходятся в одном: не столь важно, какой именно обитатель морских глубин съел пророка Иону, главное, какой в этом был смысл. А смысл для христианства в путешествии пророка был сакральный.
"Понятно, что это, вообще, самая очевидно-символическая история во всем Ветхом Завете. Три дня, проведенные Ионой в чреве кита, — это отражение будущих трех дней, которые Христос проведет во гробе после распятия и до своего Светлого Воскресения", — говорит проректор по научной работе Якутской духовной семинарии, кандидат философских наук монахиня Елисавета (Сеньчукова).

Карась и тыква

В эти выходные в Якутске, куда монахиня Елисавета смело переехала жить из Москвы, состоится презентация перевода книги пророка Ионы на якутский язык. Местная епархия Русской православной церкви продолжает труды "апостола Сибири и Америки" святителя Иннокентия Московского, положившего жизнь на просвещение коренных народов Сибири. По словам собеседницы агентства, ветхозаветные сюжеты в Якутии особенно любят еще с дореволюционных времен.
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"Например, несколько лет назад мы издали перевод на якутский книги притч Соломона, потому что царь Соломон является персонажем якутских сказок (в этом тоже "виноваты" русские миссионеры). А пророк Иона — герой просто универсальный, его история всем должна нравиться, настолько она поэтичная, сказочная", — отмечает представительница Якутской епархии.
Местных жителей, знакомых с приключениями пророка Ионы, помимо истории c китом, особенно привлекает еще один сюжет. Согласно тексту Библии, проповедь Ионы поразила ужасом сердца ниневитян — и все они, включая царя, облачились в рубища и объявили сорокадневный пост. Увидев это, Бог помиловал их, не навел бедствия. Однако Иона огорчился тем, что обещанная им Божья кара ниневитянам за грехи так и не свершилась. Он покинул город, сел у его стен и стал ждать: не падет ли все же на ассирийскую столицу гнев Господень. И тогда по велению Бога вместо кары жителям Ниневии — для вразумления пророка — над ним в одну ночь из земли выросло "тыквенное дерево" (так написано в церковно-славянском переводе Ветхого Завета), укрывшее пророка от лучей палящего солнца.
Однако на другой день спасавшее Иону дерево засохло. И когда пророк, страдая от невыносимой жары, начал просить себе смерти, Господь сказал ему: "Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало, — мне ли не пожалеть великий город, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?"
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Тыква в Якутии растет — с ее изображением при издании книги проблем не возникло. А вот киты здесь не водятся. Поэтому местная художница Мария Адамова вместо кита нарисовала... карася. "Здесь карася много, люди очень его любят, и он тоже бывает огромным, до трех килограммов. Это одна из самых вкусных и прекрасных местных рыб. И для всех большой радостью было, когда мы увидели на страницах книги карася вместо кита", — объясняет проректор якутской семинарии.
А жители библейского Ближнего Востока в новых книжных иллюстрациях, конечно же, похожи на якутов.

Последнее дерево пророка

Архиепископ Якутский и Ленский Роман отмечает, что "рассказ о пророке Ионе пробуждает в сердце внимательного читателя надежду на милость Божью". И это главное для христиан в наполненной чудесами жизни ветхозаветного пророка.
"Как видно из этой книги, если человек обращается к Богу с покаянием, Господь относится к нему по-отечески милосердно и может даже изменить Свое намерение наказать его…" — написал в предисловии к изданию "Книги пророка Ионы" на якутском языке архиепископ Роман.
О смерти пророка известно лишь из преданий. По одному из них, Иона после проповеди в ассирийской столице так полюбил ниневитян, что остался жить в городе до конца жизни, там и умер. Его могилу на окраине города (известного сейчас под названием Мосул) и христиане, и мусульмане почитали вплоть до XXI века. Но в 2014 году ее уничтожили боевики ИГ* вместе с мечетью, на территории которой находилось захоронение.
© Sputnik / Сара Нуреддин Мосул. 26 июля 2017
Мосул. 26 июля 2017
© Sputnik / Сара Нуреддин
Мосул. 26 июля 2017
По странному совпадению с историей про тыкву на месте могилы пророка разбили сад. Впрочем, его тоже уничтожили всего годом позже, во время контрнаступления иракских правительственных войск. "Но, несмотря на то что на земле нам от него практически ничего не осталось, пророк Иона всегда остается в сердце верующего, который узнает его историю. И когда Великим постом мы читаем на богослужении Ветхий Завет, я всегда хочу, чтобы мне досталась книга пророка Ионы. Потому что в ней прекрасно действительно все", — заключает монахиня Елисавета.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Религия и мировоззрениеИсламское государствоАналитика - Религия и мировоззрениеЯкутияСШАПросвещениеВЕК
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