Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-05T09:43Z
https://ria.ru/20191005/1559437120.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155946/30/1559463061_0:296:2750:1843_1036x0_80_0_0_af7510cd0aeb2806a3cd556db0eca040.jpg
РИА Новости

Отдать долги и повоевать: главное в бюджете Украины на 2020 год

08:00 05.10.2019 (обновлено: 09:43 05.10.2019)
3206
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 на Яворовском полигоне во Львовской области, Украина
Вертолеты Ми-8 на Яворовском полигоне во Львовской области, Украина
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Верховная рада готовится принять в первом чтении проект государственного бюджета на 2020-й год. Некоторые депутаты считают этот документ "унижением для учителей, воспитателей и детей-сирот". Но для большинства народных избранников важнее то, что он позволит рассчитывать на очередные транши Международного валютного фонда.

Принять нельзя откладывать

В середине сентября в Киев прибыла миссия МВФ, чтобы оценить экономические успехи нового правительства. Глава представительства фонда Рон ван Роден, подводя итоги визита, отметил, что темпы роста оставляют желать лучшего из-за слабой бизнес-среды, плохого законодательства и повсеместной коррупции.
Чтобы исправить ситуацию, по мнению экспертов МВФ, нужно провести экономическую и судебную реформы, в том числе создать конкурентные условия на рынке энергетики и сельского хозяйства. То есть приватизировать землю и энергетические компании.
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
2 октября, 08:00РИА Новости
"Нафтогаз" признал проблемы с газоснабжением и обещает холодную зиму
Единственное, за что ван Роден похвалил Киев, — проект бюджета на следующий год, представленный Верховной раде министром финансов Оксаной Маркаровой. На Украине прекрасно понимали, что эмиссаров фонда нужно хоть чем-то порадовать, иначе новых кредитов, без которых, по оценкам аналитиков, страна проживет от силы три-шесть месяцев, не видать.
Поэтому с проектом бюджета новое правительство особенно не заморачивалось: как отмечает украинский экономист Виктор Скаршевский, в основу документа легли расчеты, подготовленные бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом. В частности, авторы бюджета списали у предшественников прогноз курса гривны: 28,2 за доллар в среднем и 29,4 на конец года.

Куда и сколько

В проекте бюджета доходы — 1,079 триллиона гривен, расходы — 1,17 триллиона (43,4 миллиарда и 47 миллиардов долларов соответственно). То есть Киев планирует дефицит на 3,6 миллиарда долларов.
Один из главных источников пополнения казны — открытый рынок сельскохозяйственных земель, создания которого требуют кураторы из МВФ. С 2001 года в стране действует запрет на продажу сельхозземель в том числе иностранным юридическим лицам. Почему многие экономисты сомневаются в эффективности этой затеи, РИА Новости подробно рассказывало здесь.
Женщина с плакатом в Киеве
10 сентября, 08:00РИА Новости
Кому достанется Украина: Киев готовит распродажу страны по требованию МВФ
Президент Зеленский надеется, что законопроект о снятии этих ограничений Рада примет до 1 декабря. Сразу после визита представителей МВФ он назначил владельца крупного сельскохозяйственного холдинга "Агродар ЛТД" Романа Лещенко уполномоченным по земельным вопросам.
На погашение долгов выделяется 421,6 миллиарда гривен. Маркарова уверена, что в итоге Украина сократит госдолг до 46,7 процента от ВВП.
"Многие обратили внимание, что мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга — внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы", — сообщила Маркарова, представляя проект бюджета в Раде.
Еще один приоритет — оборона и безопасность: 245,8 миллиарда гривен, или 20 процентов всех расходов государства. В общем, в 2020-м на долги и войну Киев потратит более половины госбюджета.
Гораздо меньше повезло простым украинцам. На здравоохранение предполагается потратить 108 миллиардов гривен, на образование — 136,4 миллиарда, а на программу поддержки семей с детьми — всего 59,5 миллиарда.

Заметного увеличения прожиточного минимума ждать не стоит: с 1 января этот показатель вырастет до 2027 гривен — примерно 5,3 тысячи рублей.

А вот субсидии на оплату коммунальных услуг, наоборот, урежут на 8,5 миллиарда гривен, как того требуют в МВФ. Хотя население задолжало за ЖКХ порядка 47,3 миллиарда гривен, с октября правительство сократило компенсации для тех, кто самостоятельно отапливает свои дома с помощью газа. Теперь вместо 4,5 куба на квадратный метр площади государство оплачивает только четыре. Эксперты уверены, что уже к концу этого года коммуналка в стране подорожает в среднем на две тысячи гривен, то есть фактически на размер прожиточного минимума.
Жилищные субвенции детям-сиротам уменьшат на 40 процентов. При этом расходы на содержание президентского офиса вырастут почти на четыре процента, а на Госбюро расследований — на все 70. На это указал депутат Рады Ренат Кузьмин в фейсбуке.

Выпадающие доходы

Одна из главных угроз госфинансам — выпадающие доходы в размере трех миллиардов долларов, которые Киев недополучит в случае остановки транзита российского газа в Европу. Это почти десятая часть бюджета.
Дело в том, что состоявшиеся в середине сентября трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС не принесли никаких конкретных результатов. На днях Владимир Путин в рамках "Российской энергетической недели" заявил, что Москва готова продлить действующий контракт на год.
Логотип энергетической компании Газпром
25 сентября, 08:00РИА Новости
Все или ничего: "Нафтогаз" пошел ва-банк против "Газпрома"
Однако украинская сторона настаивает на заключении нового договора на 15 лет. Российские представители напоминают, что это возможно только в том случае, если оператор газопровода "Укртрансгаз" выйдет из состава "Нафтогаза" и станет независимой компанией, — таковы требования европейского законодательства. Сделать это всего за три месяца и соблюсти все необходимые процедуры сертификации практически нереально.
31251205
Обсудить 4
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеМВФВладимир ЗеленскийЭкономика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Зеленский обещал громкие приговоры, но что-то пошло не так
РИА
Новости
Военнослужащие на полигоне Раевский в Новороссийске
Красная угроза. Какими "страшилками" об армии России пугают западные СМИ
Этци (Отци) — ледяная мумия, найденная в Альпах в 1991 году
Археологи нашли свидетельства самых ужасных в истории пыток и убийств
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XVI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай
Мировой рынок экспорта безопасности и сирийский "опытный образец"
Лента
новостей
Экоактивистка из США призвала есть детей
"Бомбежка России не поможет": активистка из США пожаловалась на экологию
Агенты ФБР в Калифорнии
Шпион по объявлению. И прочие методы вербовки россиян
Злая собака
В МЧС назвали способы отпугнуть агрессивных собак
Операция в онкологическом научном центре имени Н. Н. Блохина
Руководство онкоцентра имени Блохина прокомментировало конфликт с врачами
Ольга Скабеева и Евгений Попов
Ведущий программы "60 минут" объяснил необходимость обсуждать Украину
На уроке. Средняя школа № 402
Хорошие учителя создают хороших учеников. Что вы знаете о школе?
Американский доллар и китайский юань
Все, как вы хотели: Банк России променял США на Китай
Судно Audacia компании Allseas во время укладки труб на германском участке газопровода Северный поток-2. 30 ноября 2018
Дания сняла политические возражения с "Северного потока — 2", пишут СМИ
Мужчина едет на электросамокате
СМИ сообщили о поправках к ПДД из-за электросамокатов и гироскутеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:21В Тбилиси тысячи человек пришли попрощаться с композитором Канчели
13:20В Мексике туристка потеряла руку во время сафари по бездорожью
13:17Балетная труппа Мариинского театра открывает гастроли в США
13:14Лауреат конкурса "Учитель года" получил подарок от Кадырова
13:10Актриса Наталья Бочкарева ответила критикам цитатой Чаадаева
12:58Летные испытания нового спутника "Глонасс-К" завершены
12:55Знакомые рассказали об убитой в Подмосковье студентке
12:55Россия сможет распознавать космический мусор размером в восемь сантиметров
12:53Военных спутников в России в полтора раза больше, чем гражданских
12:51В Испании наркоторговцы спасли полицейских, упавших за борт во время погони
12:49ВКС "реанимировали" на орбите три российских спутника в апреле и мае
12:41В России разрабатывают защиту спутников от радиоэлектронного воздействия
12:38В ВКС оценили сроки ответного ядерного удара в случае нападения на Россию
12:35Власти Венгрии массово изымают паспорта, выданные украинцам в Закарпатье
12:19В Нью-Йорке создателям лучших комиксов вручили премию Harvey Award 2019
12:18Эксперт прокомментировал идею внести поправки в ПДД по самокатам и сигвеям
12:11МИД Украины: железнодорожное сообщение с Донбассом может быть восстановлено
11:59Медведев поздравил актера Александра Михайлова с 75-летним юбилеем
11:46СК возбудил дело об убийстве после гибели четырех человек под Самарой
11:45Радикальные протестующие держат Гонконг в страхе, заявили в администрации
Лента новостейМолния