Отдать долги и повоевать: главное в бюджете Украины на 2020 год

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Александр Лесных. Верховная рада готовится принять в первом чтении проект государственного бюджета на 2020-й год. Некоторые депутаты считают этот документ "унижением для учителей, воспитателей и детей-сирот". Но для большинства народных избранников важнее то, что он позволит рассчитывать на очередные транши Международного валютного фонда.

Принять нельзя откладывать

В середине сентября в Киев прибыла миссия МВФ, чтобы оценить экономические успехи нового правительства. Глава представительства фонда Рон ван Роден, подводя итоги визита, отметил, что темпы роста оставляют желать лучшего из-за слабой бизнес-среды, плохого законодательства и повсеместной коррупции.

Чтобы исправить ситуацию, по мнению экспертов МВФ, нужно провести экономическую и судебную реформы, в том числе создать конкурентные условия на рынке энергетики и сельского хозяйства. То есть приватизировать землю и энергетические компании.

Единственное, за что ван Роден похвалил Киев, — проект бюджета на следующий год, представленный Верховной раде министром финансов Оксаной Маркаровой. На Украине прекрасно понимали, что эмиссаров фонда нужно хоть чем-то порадовать, иначе новых кредитов, без которых, по оценкам аналитиков, страна проживет от силы три-шесть месяцев, не видать.

Поэтому с проектом бюджета новое правительство особенно не заморачивалось: как отмечает украинский экономист Виктор Скаршевский, в основу документа легли расчеты, подготовленные бывшим премьер-министром Владимиром Гройсманом. В частности, авторы бюджета списали у предшественников прогноз курса гривны: 28,2 за доллар в среднем и 29,4 на конец года.

Куда и сколько

В проекте бюджета доходы — 1,079 триллиона гривен, расходы — 1,17 триллиона (43,4 миллиарда и 47 миллиардов долларов соответственно). То есть Киев планирует дефицит на 3,6 миллиарда долларов.

Один из главных источников пополнения казны — открытый рынок сельскохозяйственных земель, создания которого требуют кураторы из МВФ. С 2001 года в стране действует запрет на продажу сельхозземель в том числе иностранным юридическим лицам. Почему многие экономисты сомневаются в эффективности этой затеи, РИА Новости подробно рассказывало здесь

Президент Зеленский надеется, что законопроект о снятии этих ограничений Рада примет до 1 декабря. Сразу после визита представителей МВФ он назначил владельца крупного сельскохозяйственного холдинга "Агродар ЛТД" Романа Лещенко уполномоченным по земельным вопросам.

На погашение долгов выделяется 421,6 миллиарда гривен. Маркарова уверена, что в итоге Украина сократит госдолг до 46,7 процента от ВВП.

"Многие обратили внимание, что мы тратим очень много в этом бюджете на выплату и обслуживание нашего госдолга — внутреннего и внешнего. Почти треть бюджета идет на эти расходы", — сообщила Маркарова, представляя проект бюджета в Раде.

Еще один приоритет — оборона и безопасность: 245,8 миллиарда гривен, или 20 процентов всех расходов государства. В общем, в 2020-м на долги и войну Киев потратит более половины госбюджета.

Гораздо меньше повезло простым украинцам. На здравоохранение предполагается потратить 108 миллиардов гривен, на образование — 136,4 миллиарда, а на программу поддержки семей с детьми — всего 59,5 миллиарда.

Заметного увеличения прожиточного минимума ждать не стоит: с 1 января этот показатель вырастет до 2027 гривен — примерно 5,3 тысячи рублей.

А вот субсидии на оплату коммунальных услуг, наоборот, урежут на 8,5 миллиарда гривен, как того требуют в МВФ. Хотя население задолжало за ЖКХ порядка 47,3 миллиарда гривен, с октября правительство сократило компенсации для тех, кто самостоятельно отапливает свои дома с помощью газа. Теперь вместо 4,5 куба на квадратный метр площади государство оплачивает только четыре. Эксперты уверены, что уже к концу этого года коммуналка в стране подорожает в среднем на две тысячи гривен, то есть фактически на размер прожиточного минимума.

Жилищные субвенции детям-сиротам уменьшат на 40 процентов. При этом расходы на содержание президентского офиса вырастут почти на четыре процента, а на Госбюро расследований — на все 70. На это указал депутат Рады Ренат Кузьмин в фейсбуке.

Выпадающие доходы

Одна из главных угроз госфинансам — выпадающие доходы в размере трех миллиардов долларов, которые Киев недополучит в случае остановки транзита российского газа в Европу. Это почти десятая часть бюджета.

Дело в том, что состоявшиеся в середине сентября трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС не принесли никаких конкретных результатов. На днях Владимир Путин в рамках "Российской энергетической недели" заявил, что Москва готова продлить действующий контракт на год.