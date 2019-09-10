Кому достанется Украина: Киев готовит распродажу страны по требованию МВФ

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. На Украину в очередной раз прибывает делегация МВФ. На кону судьба нового соглашения о кредитовании на ближайшие три-четыре года. В Киеве уже выполнили главные требования фонда — приняли закон об антикоррупционном суде, объявили "большую приватизацию" и отменяют мораторий на продажу сельхозземель. Почему новые кредиты обойдутся украинцам слишком дорого — в материале РИА Новости.

Желание фонда — закон

"Ожидается, что миссия Международного валютного фонда посетит Украину с 10-го по 24 сентября", — сообщил на прошлой неделе глава Национального банка Украины Яков Смолий. Как говорил в конце августа премьер-министр Алексей Гончарук, предстоят переговоры "о новой трехлетней или четырехлетней программе сотрудничества".

Нужно определить основные параметры новой программы: сроки и объемы кредитования. "Мы надеемся на успешное завершение переговоров", — подчеркнул Смолий.

Для оптимизма у киевских чиновников есть все основания: администрация Зеленского выразила готовность выполнить главные требования МВФ, которые предыдущее руководство страны саботировало в течение нескольких лет.

Так, с 5 сентября на Украине официально действует Высший антикоррупционный суд — этого в МВФ ждали не один год. Туда поступят все дела (как новые, так и те, что уже слушаются в других судах) о взятках размером более 40 тысяч долларов (500 украинских прожиточных минимумов).

Второе ключевое требование — широкомасштабная приватизация. Соответствующий закон приняли еще в начале прошлого года, но до практической реализации при Петре Порошенко не дошло.

Хотя в феврале этого года постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман дал прямое указание киевским властям. "Среди того, что следует сделать, — сосредоточиться на земельной реформе, чтобы можно было покупать земли сельхозназначения. Также необходима приватизация госпредприятий, чтобы частный сектор мог внести соответствующий вклад", — заявил Люнгман, выступая на инвестиционной конференции в Киеве.

Петр Порошенко призыв представителя МВФ проигнорировал, зато Владимир Зеленский на прошлой неделе обязал правительство до 1 декабря "передать не менее 500 предприятий в Фонд госимущества Украины для приватизации через аукционную систему".

Также президент потребовал от Рады законопроект об отмене действующего перечня крупных объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. "Правительство должно подготовить новый перечень", — отметил Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский поручил кабинету министров до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной раде — до декабря принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

В январе 2001 года Верховная рада утвердила закон, согласно которому до вступления в силу Земельного кодекса собственники земельных паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако имеют право передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд.

Земельный кодекс приняли в конце того же года, однако запрет на продажу сельхозземель сохранился и впоследствии неоднократно продлевался (последний раз — в 2018 году).

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что "доступ к земле получат все, кто может ее обрабатывать: украинские физические, юридические лица и иностранные". По его словам, правительство совместно с Нацбанком обеспечит украинцам льготные кредиты на покупку земли — под 14-15 процентов годовых (в гривнах).

Налетай — подешевело

Эксперты уверены, что на этом фоне новая порция кредитов от МВФ Киеву практически гарантирована. Но пойдет ли это на пользу экономике — большой вопрос.

Основная проблема программы приватизации в том, что Киев сегодня мало что может предложить инвесторам. Как отмечает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, на начало этого года в стране насчитывалось 3364 госпредприятия, из которых реально работало всего 1594.

При этом на сто крупнейших из действующих приходится более 93 процентов их общей стоимости. То есть остальные 3264 предприятия практически не имеют рыночной ценности.

Дело в том, что промышленность Украины сильно зависит от поставок сырья, комплектующих и энергоносителей из России. И пока продолжается санкционная война, эти активы ничего не стоят.

Кроме того, из-за "войн олигархов", бушевавших на Украине в последние годы, практически все привлекательные предприятия обременены различными судебными исками. Глава Фонда госимущества Виталий Трубаров в начале года жаловался, что из-за этого консорциумы инвестиционных советников не могут начать подготовку к приватизации.

В частности, инвестиционный советник Pericles Global Advisory в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital не в состоянии запустить приватизацию Одесского припортового завода из-за его судебных споров с "Нафтогазом" по поводу оплаты газа.

Тем не менее именно инвестиционные советники пока выглядят главными бенефициарами украинской приватизации — ведь они получают миллионы долларов за подготовку предприятий к торгам, даже если эти торги провалились.

Кому достанется Украина

С землей ситуация еще сложнее. Как отмечает украинский экономист Алексей Кущ, основной объем украинских сельскохозяйственных земель сегодня передан в долгосрочную аренду крупным аграрным холдингам, каждый из которых распоряжается сотнями тысяч гектаров.

Как правило, в арендном договоре есть пункт: если арендодатель вздумает разорвать соглашение досрочно, арендатору возмещают все средства, которые тот потратил на рекультивацию земли. Речь идет о миллионах гривен, так что разрыв договора для собственника — полное безумие.

В результате, как подсчитал Алексей Кущ, после отмены запрета на продажу сельхозземель на рынок поступит лишь два-три миллиона гектаров (хотя Зеленский говорил о 40 миллионах). При этом рыночная цена земли окажется существенно ниже, чем, например, в соседней Польше, где гектар стоит в среднем 1500 евро.

"Для выхода на западный уровень цен капиталоотдача земельных наделов должна увеличиться в два-три раза, — поясняет Кущ. — А это возможно лишь за счет повышения уровня добавочной стоимости в аграрном производстве. В Польше эта проблема решается миллиардными дотациями из бюджета Евросоюза и дешевыми кредитами, что позволяет выращивать культуры с большой добавленной стоимостью: ягоды, овощи и фрукты. А Украина ориентируется на зерно и "семечку", которые в лучшем случае обеспечивают доходность в 150 долларов за гектар".

Неудивительно, что поляки первыми оценили решение президента Украины о возобновлении продажи сельхозземель. "Когда на Украине отменят мораторий, предпринимателям в Польше стоит серьезно подумать о начале бизнеса в соседней стране", — заявил в интервью газете Rzeczpospolita бывший министр экономики Польши Яцек Пехота.

По его словам, украинцам не хватает опыта работы на рынке Евросоюза по евростандартам, в маркетинге. "Мы этот опыт получили. Теперь стоит поделиться им с украинцами на разумных деловых принципах", — советует Пехота.

Другими словами, Польша готовится скупать недорогую украинскую землю, чтобы, используя дешевую местную рабочую силу, выращивать агропродукцию с низкой себестоимостью. А потом, как член ЕС, перепродавать ее на европейских рынках.