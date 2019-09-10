Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T10:31Z
https://ria.ru/20190910/1558502533.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151077/65/1510776557_0:154:3000:1842_1036x0_80_0_0_31d06186ad2537e54ef21593c4c8dcf2.jpg
РИА Новости

Кому достанется Украина: Киев готовит распродажу страны по требованию МВФ

08:00 10.09.2019 (обновлено: 10:31 10.09.2019)
1777
© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкЖенщина с плакатом в Киеве
Женщина с плакатом в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Максим Рубченко. На Украину в очередной раз прибывает делегация МВФ. На кону судьба нового соглашения о кредитовании на ближайшие три-четыре года. В Киеве уже выполнили главные требования фонда — приняли закон об антикоррупционном суде, объявили "большую приватизацию" и отменяют мораторий на продажу сельхозземель. Почему новые кредиты обойдутся украинцам слишком дорого — в материале РИА Новости.

Желание фонда — закон

"Ожидается, что миссия Международного валютного фонда посетит Украину с 10-го по 24 сентября", — сообщил на прошлой неделе глава Национального банка Украины Яков Смолий. Как говорил в конце августа премьер-министр Алексей Гончарук, предстоят переговоры "о новой трехлетней или четырехлетней программе сотрудничества".
Нужно определить основные параметры новой программы: сроки и объемы кредитования. "Мы надеемся на успешное завершение переговоров", — подчеркнул Смолий.
Для оптимизма у киевских чиновников есть все основания: администрация Зеленского выразила готовность выполнить главные требования МВФ, которые предыдущее руководство страны саботировало в течение нескольких лет.
Так, с 5 сентября на Украине официально действует Высший антикоррупционный суд — этого в МВФ ждали не один год. Туда поступят все дела (как новые, так и те, что уже слушаются в других судах) о взятках размером более 40 тысяч долларов (500 украинских прожиточных минимумов).
Второе ключевое требование — широкомасштабная приватизация. Соответствующий закон приняли еще в начале прошлого года, но до практической реализации при Петре Порошенко не дошло.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
29 августа, 08:00РИА Новости
Между молотом и наковальней: США наказали Киев за дружбу с Китаем
Хотя в феврале этого года постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман дал прямое указание киевским властям. "Среди того, что следует сделать, — сосредоточиться на земельной реформе, чтобы можно было покупать земли сельхозназначения. Также необходима приватизация госпредприятий, чтобы частный сектор мог внести соответствующий вклад", — заявил Люнгман, выступая на инвестиционной конференции в Киеве.
Петр Порошенко призыв представителя МВФ проигнорировал, зато Владимир Зеленский на прошлой неделе обязал правительство до 1 декабря "передать не менее 500 предприятий в Фонд госимущества Украины для приватизации через аукционную систему".
Также президент потребовал от Рады законопроект об отмене действующего перечня крупных объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. "Правительство должно подготовить новый перечень", — отметил Зеленский.
Кроме того, Владимир Зеленский поручил кабинету министров до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной раде — до декабря принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
В январе 2001 года Верховная рада утвердила закон, согласно которому до вступления в силу Земельного кодекса собственники земельных паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако имеют право передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд.
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
27 мая, 08:00РИА Новости
Почему МВФ пошел наперекор Вашингтону в украинском вопросе
Земельный кодекс приняли в конце того же года, однако запрет на продажу сельхозземель сохранился и впоследствии неоднократно продлевался (последний раз — в 2018 году).
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что "доступ к земле получат все, кто может ее обрабатывать: украинские физические, юридические лица и иностранные". По его словам, правительство совместно с Нацбанком обеспечит украинцам льготные кредиты на покупку земли — под 14-15 процентов годовых (в гривнах).

Налетай — подешевело

Эксперты уверены, что на этом фоне новая порция кредитов от МВФ Киеву практически гарантирована. Но пойдет ли это на пользу экономике — большой вопрос.
Основная проблема программы приватизации в том, что Киев сегодня мало что может предложить инвесторам. Как отмечает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, на начало этого года в стране насчитывалось 3364 госпредприятия, из которых реально работало всего 1594.
При этом на сто крупнейших из действующих приходится более 93 процентов их общей стоимости. То есть остальные 3264 предприятия практически не имеют рыночной ценности.
Дело в том, что промышленность Украины сильно зависит от поставок сырья, комплектующих и энергоносителей из России. И пока продолжается санкционная война, эти активы ничего не стоят.
Автобус Харьков - Киев - Варшава на Западном автовокзале польской столицы
10 августа, 08:00РИА Новости
Все бегут: Польша высасывает украинские трудовые ресурсы
Кроме того, из-за "войн олигархов", бушевавших на Украине в последние годы, практически все привлекательные предприятия обременены различными судебными исками. Глава Фонда госимущества Виталий Трубаров в начале года жаловался, что из-за этого консорциумы инвестиционных советников не могут начать подготовку к приватизации.
В частности, инвестиционный советник Pericles Global Advisory в составе консорциума с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital не в состоянии запустить приватизацию Одесского припортового завода из-за его судебных споров с "Нафтогазом" по поводу оплаты газа.
Тем не менее именно инвестиционные советники пока выглядят главными бенефициарами украинской приватизации — ведь они получают миллионы долларов за подготовку предприятий к торгам, даже если эти торги провалились.

Кому достанется Украина

С землей ситуация еще сложнее. Как отмечает украинский экономист Алексей Кущ, основной объем украинских сельскохозяйственных земель сегодня передан в долгосрочную аренду крупным аграрным холдингам, каждый из которых распоряжается сотнями тысяч гектаров.
Как правило, в арендном договоре есть пункт: если арендодатель вздумает разорвать соглашение досрочно, арендатору возмещают все средства, которые тот потратил на рекультивацию земли. Речь идет о миллионах гривен, так что разрыв договора для собственника — полное безумие.
В результате, как подсчитал Алексей Кущ, после отмены запрета на продажу сельхозземель на рынок поступит лишь два-три миллиона гектаров (хотя Зеленский говорил о 40 миллионах). При этом рыночная цена земли окажется существенно ниже, чем, например, в соседней Польше, где гектар стоит в среднем 1500 евро.
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
4 сентября, 08:00РИА Новости
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
"Для выхода на западный уровень цен капиталоотдача земельных наделов должна увеличиться в два-три раза, — поясняет Кущ. — А это возможно лишь за счет повышения уровня добавочной стоимости в аграрном производстве. В Польше эта проблема решается миллиардными дотациями из бюджета Евросоюза и дешевыми кредитами, что позволяет выращивать культуры с большой добавленной стоимостью: ягоды, овощи и фрукты. А Украина ориентируется на зерно и "семечку", которые в лучшем случае обеспечивают доходность в 150 долларов за гектар".
Неудивительно, что поляки первыми оценили решение президента Украины о возобновлении продажи сельхозземель. "Когда на Украине отменят мораторий, предпринимателям в Польше стоит серьезно подумать о начале бизнеса в соседней стране", — заявил в интервью газете Rzeczpospolita бывший министр экономики Польши Яцек Пехота.
По его словам, украинцам не хватает опыта работы на рынке Евросоюза по евростандартам, в маркетинге. "Мы этот опыт получили. Теперь стоит поделиться им с украинцами на разумных деловых принципах", — советует Пехота.
Другими словами, Польша готовится скупать недорогую украинскую землю, чтобы, используя дешевую местную рабочую силу, выращивать агропродукцию с низкой себестоимостью. А потом, как член ЕС, перепродавать ее на европейских рынках.
Украинцам же останется утешаться тем, что теперь не понадобится ехать на заработки в Польшу: батрачить на польских хозяев они смогут и в собственной стране. И все ради того, чтобы правительство залезло в кредитную кабалу Международного валютного фонда еще на несколько миллиардов долларов.
17442213
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеМВФЕвросоюзВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаЭкономика
Рекомендуем
Акция в Киеве против прекращения боевых действий в Донбассе
"Киев всех переиграл". Исполнит ли Зеленский Минские соглашения
РИА
Новости
Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
Предрассудки кончились: Рада стала "прикосновенной"
Бывший министр юстиции и генпрокурор Канады Джоди Уилсон-Рейболд во время дачи показаний по делу SNC-LAVALIN в Оттаве
Канаде объясняют выгоды коррупции
Запуск американской ракеты SM 3 Block IIA с комплекса Иджис Эшор на Гавайях
Антидот от "Авангарда". Чем США хотят сбивать гиперзвуковые ракеты России
Лента
новостей
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Английская актриса Фелисити Джонс на Международном кинофестивале в Торонто
Россия — большая гордая страна! Как встречают отечественные фильмы в Канаде
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киеве
Украина рада. Новые министры хотят продать землю и отдать власть народу
Китайские банкноты номиналом 100, 50, 20, 10 и 5 юаней
Китай проложит в Москву трубу с юанями
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Столовые приборы
Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп отреагировал на сообщения об "эвакуации шпиона" из России
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
Савченко предрекла Украине возвращение крепостного права
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву
Украина отплатила Нидерландам черной неблагодарностью
Логотип Европола
Европол заявил, что кавказские боевики воевали на стороне ВСУ в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Первый сирийский фильм о захвате Пальмиры вызвал бурную критику зрителей
10:48В Геленджике локализовали пожар на центральном рынке
10:47Россия сожалеет о приостановке переговоров США с талибами
10:45В Россию с визитом прибыл премьер Словении Марьян Шарец
10:43Мужчина попытался покончить с собой перед зданием парламента Удмуртии
10:42Устроивший стрельбу в Нидерландах оказался полицейским, сообщили СМИ
10:40WWF предупредил о последствиях борьбы с АЧС для амурских тигров
10:38Во ФСИН рассказали, по какому критерию составляли список опасных собак
10:37В Геленджике вспыхнул пожар на центральном рынке
10:31Андрей Чибис победил на выборах губернатора Мурманской области
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
10:25В Сочи начали проверку после смерти девушки при пожаре в незаконном отеле
10:25Избирком признал Леонида Николаева победителем выборов мэра Анадыря
10:25"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
10:24В Хабаровском крае вода ушла из одного населенного пункта и трех домов
10:21Гендиректор "Дождя" заявила, что ее вызвали в СК
10:19В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14Ялтинский экономический форум в 2020 году посвятят нацпроектам
10:12В Испании уличили главу Сената в плагиате, пишут СМИ
10:07В правительство внесли проект новой программы фундаментальных исследований
Лента новостейМолния