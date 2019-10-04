Глава Волгоградской области поздравил победителя конкурса "Учитель года"

ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил педагога местной школы Ларису Арачашвили с победой во всероссийской конкурсе "Учитель года", сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

Ранее сообщалось, что абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" стала учительница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.

По информации ведомства, губернатора Андрей Бочаров по окончании финала конкурса по телефону поздравил Арачашвили с победой.

"Глава региона отметил, что все жители Волгоградской области гордятся ее результатами. Он также подчеркнул, что это большой успех всей волгоградской педагогической школы и прекрасный подарок педагогам области ко Дню учителя", - говорится в сообщении ведомства.