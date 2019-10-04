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РИА Новости

Глава Волгоградской области поздравил победителя конкурса "Учитель года"

23:51 04.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТоржественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019
Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса Учитель года России-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Учитель года России-2019. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил педагога местной школы Ларису Арачашвили с победой во всероссийской конкурсе "Учитель года", сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.
Ранее сообщалось, что абсолютным победителем всероссийского конкурса "Учитель года России-2019" стала учительница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.
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Директор волгоградской школы рассказал о победителе конкурса "Учитель года"
По информации ведомства, губернатора Андрей Бочаров по окончании финала конкурса по телефону поздравил Арачашвили с победой.
"Глава региона отметил, что все жители Волгоградской области гордятся ее результатами. Он также подчеркнул, что это большой успех всей волгоградской педагогической школы и прекрасный подарок педагогам области ко Дню учителя", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что Арачишвили работает в школе № 55 Советского района Волгограда, которая открылась всего года назад, ее директором является также финалист конкурса "Учитель года России-2017" Петр Байкалов.
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Андрей БочаровВолгоградВолгоградская областьОбразование - Общество
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