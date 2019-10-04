Зюганов и Миронов оценили временный "перенос" Госдумы в Дом союзов

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и глава "Справедливой России" Сергей Миронов в эфире телеканала Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и глава "Справедливой России" Сергей Миронов в эфире телеканала "Россия 1" положительно оценили переезд Госдумы в Дом союзов, руководитель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не считает такой способ решением проблем.

Ранее президент России Владимир Путин поручил управделами обеспечить временное размещение Государственной думы по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где находится Дом союзов.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прежде фундамент здания на Охотном ряду планируется укрепить с помощью заливки пустот жидким бетоном, а затем выполнить реконструкцию зала пленарных заседаний.

По словам Миронова, в этом зале душно и плохая слышимость. Кроме того, он напомнил о том, как летом 2017 года в зале пленарных заседаний протекла крыша.

"Зал заседаний неудобен: там душно, там тесно, и очень плохо слышно. Как вы знаете, во время дождя крыша протекала, и капало прямо в зал заседаний. И зал заседаний прежде всего требует ремонта", - сказал Миронов.

Зюганов полагает, что история Дома союзов обяжет законодателей искать "умные решения" в пользу граждан. "Сама история этого помещения будет обязывать искать умные решения и в пользу не олигархии, а интересов трудового народа, наших сограждан", - сказал лидер КПРФ.

Руководитель ЛДПР, напротив, считает, что временный переезд Госдумы в Дом союзов не решит проблем. "То, что у нас будет еще одно помещение, не решает проблемы – у нас депутаты в коридорах сидят", - отметил Жириновский.

В сентябре газета "Ведомости" сообщила, что Минфин предусмотрел дополнительное бюджетное финансирование временного размещения Госдумы в Доме союзов, которое принадлежит Московской федерации профсоюзов. По данным газеты, в 2020 году на это предложено потратить почти 389 миллионов рублей, а в 2021 году - около 388 миллионов.